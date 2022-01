Butik na Palackého po téměř čtvrtstoletí končí. Může za to i zdražení energií

V září by to bylo přesně 24 let, kdy Goran Kojič poprvé otevřel Boutique Tina přímo naproti hotelu Grand na Palackého třídě v Nymburce. Po zkušenostech posledních tří měsíců se rozhodl, že v dohledné době svůj podnik zavře.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V září by to bylo přesně 24 let, kdy Goran Kojič poprvé otevřel Boutique Tina přímo naproti hotelu Grand na Palackého třídě. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický