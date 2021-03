Spolu s ním stála u zrodu Ledobroďáků i jeho žena Tereza Šnajdr Stýblová. „Pátrali jsme, jestli tady nějaké spolky někdy byly, ale nic jsme nenašli. Rozhodli jsme se proto, že ho založíme. Je tady spousta menších skupinek, ale fungují každá samostatně. My bychom je chtěli propojit,“ vysvětluje Stýblová, která se otužovala už jako malá.

Za to její manžel tomuto koníčku propadl teprve před rokem a půl. „Přivedla mě k tomu bývalá kolegyně. Řekli mi, abych tam šel jako do sklepa pro brambory. Je dobré tam jít pozvolna, ale nezastavovat. Tělo si na vodu rychle zvykne a po chvíli člověku vůbec není zima. A je úplně jedno, jestli plave, nebo tam prostě jen je,“ popisuje Šnajdr.

Cílem Ledobroďáků je v Brodě založit tradici novoročního koupání. „Letos proběhlo poprvé, a to 3. ledna na Občinách nedaleko Brodu. Doteď tady nic takto organizovaného nebylo, každý se koupal sám, takže to chceme změnit,“ přibližuje Stýblová.



Otužilců letos přibylo i díky pandemii. „Myslím si, že tak trochu neví, co se sebou. Jsou zavřená fitka i bazény a lidé hledají nějakou alternativu. Mám tři známé, kteří se letos začali otužovat,“ přemítá Stýblová.

Roky bez antibiotik

To potvrzuje i Vojtěch Drdla ze Žďáru nad Sázavou, který Ledobroďáky inspiroval. „Otužování teď opravdu zažívá boom. Lidé si myslí, že se tak vyhnou Covidu. Tak to ale není,“ prozrazuje. Chránit před běžným nachlazením však pomáhá. „Otužuji se asi pět let a za tu dobu jsem neměl jediná antibiotika. Angína i chřipka mě míjí obloukem, takže mohu říct, že otužování opravdu posiluje imunitu,“ svěřuje se Drdla.

Upozorňuje však na určitá rizika. „Vyrojily se teď nejrůznější výzvy, při kterých lidé dost riskují. Například skáčou šipky do ledové vody, i když nemají moc zkušeností. Snažíme se proto o nějakou osvětu a propagujeme bezpečnostní bóje. Jezdíme třeba do lomu v Horní Cerekvi a jsme jediní, kdo tam tu bójku má,“ podotýká Drdla.

Jistotou nemusí být ani kamarád na břehu. „Když tam bude stát člověk, který nemá s ledovou vodou zkušenosti, tak je to k ničemu. Hrozí, že se při případném zachraňování utopí oba. Mnohem lepší je se připojit k nějaké skupině nebo spolku, kde si mohou členové případně vypomoci. I proto jsou Ledobroďáci skvělou volbou,“ říká s úsměvem Drdla.

Ideální je se začít otužovat ve sprše. Při ostré zkoušce je pak důležitá také zimní čepice. Nejvíce tepla totiž uniká přes hlavu. „Říká se, že když při nulové teplotě člověk uplave kilometr, tak je to jako kdyby uběhl maraton. Pro tělo je to opravdu enormní zátěž. Stačí, když člověk vleze do vody jednou dvakrát týdně maximálně na deset patnáct minut. Efekt se dostaví,“ uzavírá žďárský otužilec.