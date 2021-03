Od té doby se tam pravidelně vracejí. „Neotužujeme se, chodíme se prostě koupat. I přes všechny ty zákazy, jsme prostě chtěli něco podniknout,“ vysvětluje Helena Ledvinková a ohřívá si ruce nad ohněm vedle Boudy u Josefa a Adélky v místě, kde v létě bývá písečná pláž. Ta je sice pod sněhem, ale výdejní okénko kiosku je otevřené. Křišťanovický rybník je v obležení nejen koupající se party, ale také bruslařů, kteří si tam upravili přírodní ledové hřiště hrají hokej.

K holkám, které s koupáním v Křišťanováku, jehož voda má v zimě kolem dvou stupňů, se vzápětí přidal Alexandr Klouda z Prachatic. Ten se příchodem mrazivých dnů stal správcem díry a stará se o to, aby nezamrzla. „Pak se přidali další kluci,“ upřesňuje Helena. „V týdnu chodíme do vody tak třikrát, když dorazíme z práce. Větší parta se schází každou neděli ve tři odpoledne. Po koupeli máme buřtovačku,“ doplňuje Pavlína a jedním okem počítá nedělní partu.

Koupel zvládne každý

Připojit se prý může kdokoliv, otužilci říkají, že koupel zvládne každý i když to nikdy nedělal. Pokud se dodrží správný postup, po vykoupání se člověk dobře oblékne a zahřeje nastydnutí prý nehrozí.„Dneska je nás osm,“ dodává s tím, že kvůli bruslařům díru v ledu o kousek posunuli, aby měli prostor pro zimní radovánky všichni. „ S příchodem mrazivých dnů si pár z nás pořídilo neoprénové ponožky,“ vysvětluje Helena Ledvinková a kluci ujišťují, že stání asi v metru a půl ledové vody je o dost příjemnější. Než Křišťanovický rybník pokryla ledová krusta, snažili se otužilci měřit i teplotu vody.

Celá nedělní parta jde do vody naráz a Martin Horák měří, jak dlouho ve vodě vydrží. Bývají to tři až čtyři minuty. Martin Taranza koupel vyšperkoval ještě několika vteřinovým potopením hlavy. Jednou kluci vykopali i díru číslo dvě a podplavali pod ledem. Do chvíle, než se začali koupat v Křišťanováku, se tahle parta lidí znala sotva od vidění. „Spojilo nás koupání,“ vysvětluje Helena s tím, že mají i plány do budoucna. „Tuhle sezonu bereme jako zahřívací a uvidíme kolik z nás u toho vydrží,“ říkají. Dodávají, že od října neměl nikdo z party chřipku ani covid . „Ale to je možná náhoda,“ uzavírá Helena Ledvinková.