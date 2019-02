Zrod tradice? Poběží se první Městecká desítka

Městec Králové – Málokterý fenomén si získal v posledních letech takovou oblibu. Řeč o městských běžeckých závodech. Zatímco Nymburská desítka funguje už řadu let, Poděbrady mají svůj Run for Help. Další závody se běhají dokonce i v některých obcích. Úplnou novinkou bude letos 1. ročník Městecké desítky, která se premiérově poběží 11. května. Start a cíl bude přímo v centru města na náměstí Republiky.

Nové závody startují v Městci Králové 11. května. | Foto: archiv organizátorů

Podle propozic a informací na webových i facebookových stránkách půjde o závod pro velký počet profesionálních i amatérských běžců. Organizátoři počítají s maximálním počtem 500 dospělých účastníků. Nebudou však chybět ani závody pro děti. „Dětský závod se poběží na 1 kilometr a startovat se bude ve dvou kategoriích (2003 - 2006) a (2007 - 2011). Pro mladší ročníky bude připraven malý závod v rámci doprovodného programu, kterého se mohou zúčastnit zdarma," říká Martin Štoček za pořadatele závodu. Dětské závody se poběží zvlášť a před závody dospělých. Ti si pak budou moci vybrat mezi 5 a 10 kilometry. Minimální věk pro hlavní závody je 15 let, pokud běžci ještě nebylo 18 let, tak je třeba dodat i písemný souhlas zákonného zástupce. Poběží se ulicemi města, hlavní davy fanoušků se pochopitelně očekávají na náměstí, kde se bude startovat i dobíhat. „Samotný závod přinese několik dopravních omezení a úplnou uzavírku centra, odkud se bude startovat. Kvůli parkování doporučujeme proto vyrazit v den závodu dříve a zaparkovat v přilehlých ulicích města, po kterých nepovede závod," upozorňuje Štoček. Už na podzim byla spuštěna registrace. Až do 5. května stojí 250 korun, na místě pak bude muset zájemce zaplatit tři stovky. Co za to získá ve startovním balíčku? „Ve startovním balíčku pro hlavní závody najdou sportovci startovní číslo, čip, silikonový náramek, sms s výsledným časem, cílové foto, diplom v elektronické podobě, občerstvení a dárky od našich partnerů. K balíčku lze navíc dokoupit stylové tričko Městecká desítka," vyjmenoval Štoček. Poběží se na 5 kilometrů dlouhém okruhu, kde budou 2 občerstvovací stanice. Jedna na trati a ta druhá pak v cílovém prostoru. Každý závodník se navíc může těšit na občerstvení po závodě v zázemí akce. Samozřejmostí jsou také převlékárny pro závodníky. V rámci doprovodného programu bude připravena i workout zóna, kde si zájemci mohou vyzkoušet své silové a pohybové schopnosti.

Autor: Miroslav Jilemnický