Košíkáři Nymburka skvěle zvládli i třetí finálový souboj s Prostějovem. Před vlastními příznivci tak mohli slavit čtvrtý titul pro českého basketbalového šampiona.

Prostějov se z domácí prohry za dva dny nevzpamatoval a odvezl si z Nymburka opět drtivou porážku. Podílela se na tom opět výborná obrana domácích už od začátku utkání a tentokrát i střelba z perimetru.

Prostějov opět dokázal svou převahu na doskoku pod oběma koši, ale moc platné mu to nebylo, protože řadu získaných míčů pod nymburským košem nedokázal proměnit v body.

Utkání začalo dost nervózně na obou stranách. Po úvodní přetahované o každý bod domácí soupeři mírně odskočili a po první čtvrtině vedli o osm bodů. Ve druhé části hry ani jedno družstvo nepustilo soupeře ke zvýšení náskoku. Až do 5. minuty se mužstva střídala v úspěšných střelách a desetibodový náskok Nymburka se výš neposunul. Teprve ve druhé polovině čtvrtiny přidal ČEZ několik košů navíc a jeho náskok narostl na 17 bodů.

Do druhého poločasu vstoupil lépe Nymburk. První pětiminutovku vyhrál 13:2 a o titulu bylo rozhodnuto. Stav 62:36 dával hodně vysokou naději na konečné vítězství. Hosté ale nehodili flintu do žita, trenér Marko poslal na palubovku rekonvalescenta Pavlíka a hlavně díky jeho trojkám snížili hosté na sedmnáctibodový rozdíl. Do posledního hracího období vstoupili lépe domácí a rozdíl ve skóre se znovu dostal nad dvacítku. A bylo rozhodnuto.

Hosté měli čtyřicet vteřin před koncem míč pod kontrolou, nesnažili se zakončit, ale ještě během hrací doby gratulovali svým přemožitelům k získání titulu.

Nymburk - Prostějov 98:74