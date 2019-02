Poděbrady – V Jičíně na 3. základní škole se konalo republikové finále soutěže Bohemia Aerobik Tour cvičení podle lektora. Do tohoto finále se v průběhu podzimu probojovalo třináct poděbradských závodnic. Většina z nich získala i pohár za účast ve všech pěti postupových kolech.

Zlato vybojovala Míša Pospíšilová (uprostřed). | Foto: oddíl

Finálové kolo je samostatným závodem, takže opravdu nikdo neměl výsledek předem jistý a i zde se bojovalo o účast ve finálové patnáctce nejlepších. V kategorii do 6 let se ve finále na čtvrtém místě umístila Justýnka Fejfarová a na pátém Klaudie Kadlecová. Ve finále si zacvičila i Karolínka Veselá a nejmladší účastníci Tour Sofinka Novotná a Tomáš Čermák. „V kategorii sedm až osm let jsme již brali nejcennější zlatý pohár. Bohemia Aerobik Tour pro rok 2018 v této kategorii vyhrála Míša Pospíšilová,“ vypíchla nejcennější trofej poděbradská trenérka Monika Sobotková.

Na čtvrtém místě byla Anička Vaněrková. Ve finále si zacvičila Agátka Novotná a Eliška Točíková. V semifinále Kačka Děčková a Vanesska Čermáková. V kategorii 9 – 10 let si bronzový pohár vybojovala Anetka Bedrnová a v semifinále si zacvičila Terezka Pospíšilová. „Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci našeho oddílu,“ dodala trenérka poděbradského oddílu.