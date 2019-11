Kde se konalo mistrovství světa?

Závody proběhly v Jihoafrické republice, ve studentském městečku Potchefstroom ve středu země. V pondělí ráno jsem vyrazil na cestu z České republiky, v úterý navečer jsem byl na místě v JAR a ve středu na poledne jsem už měl závody. Na aklimatizaci nebyl čas.

Závodníky často provází trable s úpravou tělesné váhy. Jak se povedla vám?

Kvůli mé slabé disciplíně benčpresu poznamenané operací, musím závodit v kategorii do 66 kilogramů, kde je to pro mě přijatelnější a tudíž musím upravovat svou tělesnou hmotnost. Tentokrát to šlo hůře, ale vyplatilo se. Za disciplínu dřep bych měl medaili letos i ve váhové kategorii vyšší a to jak v 74 tak i v 83. Mimochodem tuto váhovou kategorii si držím už třicet šest let.

Jak jste spokojený s výsledkem a nebo výkonem, který vás vynesl na vrchol?

Jsem hrozně rád, že jsem obhájil titul mistra světa z minulého roku z Mongolska. Mám radost z každé medaile. Na každém šampionátu se pořadatel snaží vymyslet medaili s nějakým novým motivem, protože pro závodníka je to ta pravá odměna za jeho tvrdou přípravu.

Co vás čeká v průběhu následujících měsíců? Nebo už budete užívat volnějších dnů bez tréninku?

Letos jsem už sezonu ukončil a na příští rok nemám zatím žádné soutěžní plány. Potřeboval bych to svoje tělíčko dostat do lepšího stavu. Takže uvidíme.