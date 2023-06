V letní závodní atletické sezoně navázal nymburský atlet Daniel Marák na své úspěchy dosažené v sezoně halové a na Mistrovství republiky v přespolním běhu.

Nymburský atlet Daniel Marák | Foto: SKP Nymburk

Jelikož se v letošním roce pod záštitou MOV uskuteční 17. ročník Evropského olympijského festivalu mládeže (EYOF) ve slovinském Mariboru, na který se vztahují poměrně přísná nominační kritéria, podřídil Daniel Marák svou závodní činnost snaze o nominaci na tuto vrcholnou mezinárodní sportovní akci. Hned v úvodu závodní sezony splnil výkonem 5:56,59 nominační limit na EYOF v běhu na 2000 metrů překážek. Tímto výkonem se také nominoval na mezistátním pětiutkání (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko) mládeže do osmnácti let, které se uskutečnilo ve slovinské Ptuji. Na něm potom Daniel Marák zvítězil ve stylu start - cíl v běhu na 2000 metrů překážek a výkonem 5:48,01 se dostal nejen do čela letošních národních, ale i evropských statistik.

Danův velký domácí rival Jan Škarban ze Škody Plzeň měl ale v letošní sezoně již zaběhnutý čas 5:49,14 a tak zvrat v souboji o nominaci mohl přinést jejich přímý souboj na této trati na Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze, které proběhlo na pražské Julisce. V přetahované o nominaci na EYOF však tahal „za kratší konec lana" Jan Škarban, který se po startu ujal udávání tempa závodu, ale již v jeho polovině bylo zřejmé, že na vedoucí pozici v letošních statistikách toto tempo nebude stačit. Nymburský závodník se naopak držel po většinu závodu v jeho závěsu, tři sta metrů před cílem začal finišovat, ujal se vedení, které udržel až do cíle a v čase 5:53,49 získal již třetí mistrovský titul v letošní sezoně.

Po teprve čtrnáctihodinové pauze se postavil Daniel Marák na start běhu na 3000 metrů, ve kterém byl podle postavení v letošních statistikách největším favoritem Adam Červinka. Od startu takticky běženého závodu šel do vedení Dan Kačur, který si nad zbytkem startovního pole postupně budoval náskok dosahující až několika desítek metrů. Zbytek startovního pole vedl ve „vycházkovém" tempu nymburský běžec. Po prvním kilometru však došla trpělivost včelnickému Antonínu Kinštovi, který spolu s dalšími favority dotáhl vedoucího závodníka. Metu druhého kilometru proběhlo čelo závodu ve velice pomalém čase 6:24, ale osm set metrů před cílem jako střela vyrazil vpřed favorizovaný Červinka a brzy si získal značný náskok. Od pětistovky ale postupně stupňoval své tempo i nymburský atlet, náskok vedoucího Červinky stáhl a stejně jako při stýplu, šel tři sta metrů před cílem do vedení. I tentokrát vedoucí pozici uhájil a zlatý double pro Daniela Maráka byl na světě.

„Na MČR se z atletického oddílu SKP Nymburk dále představili Mojmír Pavlík, který doběhl čtvrtý v běhu na 3000 metrů překážek, Miroslav Popr skončil devatenáctý v běhu na 400 metrů, štafeta dorostenců na 4 x 400 metrů ve složení Ondřej Musil, Martin Macoun, Štěpán Klír a Miroslav Popr skončila celkově třináctá a na stejně trati štafeta dorostenek Veronika Pokorná, Viktorie Franková, Nela Fučíková a Anežka Maršonová obsadila celkově 10. místo v novém oddílovém rekordu 4:07,51," uvedl Ladislav Veselý z nymburského oddílu SKP. „A nymburskou stopu zanechal na MČR také v nymburském oddílu trénující Jakub Šantavý, který získal stříbrnou medaili v běhu na 400 metrů překážek," přidal Veselý.

Díky výkonům nymburských závodníků obsadilo SKP Nymburk 19. místo ze 142 zúčastněných oddílů podle medailového zisku (2-0-0) a 43. místo podle olympijského bodování (body za 1.- 8. místo). V rámci Středočeského kraje pak třetí místo podle medailí a čtvrté místo podle olympijského bodování.