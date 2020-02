Nejdříve si odbyl svůj debut v dorostenecké kategorii Jakub Šantavý. Jakub nakonec v rozběhu skončil třetí, ale přestože si časem 2:00,37 vytvořil halový osobní rekord, stal se prvním nepostupujícím závodníkem a celkově skončil devátý. Od vytouženého finále ho dělilo dvacet šest setin vteřiny.

Pak zaklekla do startovních bloků v běhu na 400 metrů Ema Škochová, která dva okruhy zvládla za 61,72 a v celkovém pořadí skončila dvacátá první.

Závěrečnou disciplínou prvního dne gigantu byl běh na 3000 metrů juniorů, ve kterém mezi adepty na zisk některé z medailí patřil i Ondřej Hodboď. Hlavním favoritem byl však Jakub Davidík, který ihned po startu nasadil rychlé tempo a i když v závěru výrazně zpomalil, prakticky od začátku si běžel vlastní závod.

V posledních metrech cílové rovinky přesprintoval nymburského borce Václav Vandrovec a tak na Ondru zbyla za čas 8:44,28 bronzová medaile.

Druhý den Mistrovství se z nymburských závodníků představil nejdříve Šimon Pácal v trojskoku. Ten do užšího finále nepostoupil. Při svém premiérovém vystoupení na MČR obsadil Šimon čtrnácté místo.

Ondřej Hodboď nastoupil k poslední individuální běžecké disciplíně gigantu, běhu na 1500 metrů, v kterém z pozice vedoucího letošních statistik platil za hlavního favorita. To pro něj bylo zavazující, ale zároveň, spolu s nespokojeností s vlastním výkonem z „trojky“ a s faktem, že se jednalo o jeho poslední start na halových MČR v kategoriích mládeže, také motivující. Hned po startu se vedení ujal další z favoritů Jan Málek a po sto metrech se vytvořila vedoucí trojice Málek, Hodboď, Carpentier, které se odpoutala od zbytku startovního pole a začala se mu vzdalovat. Jan Málek přenechal vedení Ondrovi, který začal stupňovat tempo, takže do závěrečného okruhu již vbíhal s několikametrovým náskokem. Ten udržel až do konce a v čase 3:59,50 vybojoval titul Mistra České republiky, který je již šestý v jeho kariéře.

S celkovým počtem jedenácti medailí získaných na Mistrovství republiky překonal Ondra legendární Blanku Najbrtovou a v historii nymburské atletiky se podle počtu medailí zařadil na druhé místo za svého bratra Lukáše.

(ves)