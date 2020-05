Zelenou vítají také nohejbalisté. Čelákovice čeká přátelák

Po koronavirové přestávce se rozjíždějí nohejbalové soutěže, byť jen zatím na nejnižších úrovních. V okresním přeboru se soutěž nastartovala 13. května. Bude se hrát jednokolově a C tým Spartaku Čelákovice tým zajížděl k prvnímu zápasu do Stratova. Na domácím kurtu se představí 20. května, kde hostí od 17 hodin TJ Kounice. Krajský přebor, ve kterém nastupuje B tým, měl uzávěrku k přihlášení se do soutěže 15. května. Bližší informace zatím nebyly k dispozici.

ilustrační foto | Foto: Michal Němec