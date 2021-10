Do úvodní dvojky nastoupil D. Matura s Loffelmannem a nejtěsnějším rozdílem prohráli s Dvořákem s Brennerem dvakrát 10:9. Vyrovnání zařídila dvojice Nesládek, Seidl. Po urputném prvním setu, který na devítkách strhli na svou stranu desátým bodem, byla ve druhém již hra pod jejich kontrolou - 5:10. Třísetové zápasy vybojovala první trojice Seidl, Loffelmann a D. Matura a druhá Nesládek, Seidl, Loffelmann a střídající T. Matura a to vždy s horší koncovkou než soupeř.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.