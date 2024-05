/FOTOGALERIE/ V Olomouci se konal druhý nominační závod ve sportovním aerobiku a fitness českého svazu aerobiku, kterého se zúčastnily i závodnice Sokola Poděbrady. Dívky soutěžící v 1.výkonnostní třídě měly před sebou velký úkol. Potvrdit nominace na Mistrovství Evropy ve Švýcarsku, které se bude konal 30. 5. - 2. 6.

Závodnice Sokola Poděbrady na dalších závodech | Foto: Sokol Poděbrady

„Nyní se již můžeme pochlubit krásným výsledkem. Po šesti letech si náš oddíl opět vychoval závodnice, které se vypracovaly až k účasti na této vrcholné soutěži. Jsme na své závodnice opravdu pyšné, všechny jsou naše odchovankyně,“ radovala se z úspěchu trenérka Sokola Poděbrady Monika Sobotková.

Jako první svoji nominaci potvrdila Anna Vaněrková. V kategorii junior 13 - 15 let vybojovala 2. místo z 27 závodnic. Míša Pospíšilová se ve stejné kategorii umístila na 16. místě, bohužel s lehčím zraněním. Svůj závod si užily i nejmladší závodnice v kategorii 8 – 10 let. Zde startuje fitness tým se skladbou Disko. Tentokrát si děvčátka přivezla 2. místo a Eliška Podhajská skončila ve sportovním aerobiku stejné věkové kategorie na krásném 3. místě. „Tato dětská kategorie bohužel postupová na ME ještě není, až od kategorie kadetů,“ řekla Sobotková.

V ní měly Poděbrady opět zastoupení. Fitness tým grande se skladbou Skotskou potvrdil 2. místo z předchozího závodu, a tak postupuje z krásného 2. místa. V kategorii sportovní aerobik si 13. místo odvezla Klaudie Kadlecová.

Jako třetí želízko v ohni měl Sokol dospělý grande fitness tým se skladbou Divas. Děvčata bojovala statečně. Po prvním kole obhajovala druhé místo, malá chyba ve finále je stála druhou příčku, takže závod ukončila 4. místem. Nominaci však také získala. „Náš oddíl tak potvrdil dva šestičlenné týmy a jednu sólistku pro účast na mistrovství Evropy. Věříme, že budeme vzorně reprezentovat Českou republiku, organizaci Sokol a TJ Sokol Poděbrady a samozřejmě i město Poděbrady, které nás v naší aktivitě velmi podporuje,“ přidala Sobotková. „Děkujeme rodičům a trenérům za pohodovou atmosféru, kterou se snažíme pro naše závodnice vždy vytvářet. Ještě bych ráda připomněla i naše závodnice z 2. výkonnostní třídy, tým Španělky. Ty se zúčastnily 2. kola soutěže Bohemia Aerobik Tour v Náchodě a přivezly si 5. místo,“ dodala trenérka Sokola Poděbrady.

