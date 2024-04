/FOTO/ Závodní sezona sportovního aerobiku je v plném proudu, a tak každý víkend vyráží závodnice Sokola Poděbrady na soutěž. Tři závodní fitness týmy si v loňském roce vybojovaly postup do nejvyšší výkonnostní třídy Českého svazu aerobiku FISAF, a tak trenérky z netrpělivostí očekávaly první závod.

Závodnice Sokola Poděbrady na svých soutěžích | Foto: Sokol Poděbrady

Ten se konal v Lounech. Nejmladší tým v kategorii 8 - 10 let se skladbou Disco si z tohoto závodu přivezl zlaté medaile. Tým startuje ve složení Nina Vlasáková, Olivia Sky Sarhan, Stella Marková, Sofie Novotná, Anna Šreková, Eliška Podhajská a Edita Prokšová.

Kadetský fitness tým s názvem skladby Skotsko startuje ve složení Karolína Křižková, Klaudie Kadlecová, Agáta Novotná, Anna Vaněrková, Michaela Pospíšilová a Vanessa Hubalovská. V silné konkurenci si děvčata vybojovala druhé místo.

Ani nejstarší děvčata se skladbou Divas si nenechala ujít radost z medailového umístění. I ony si přivezly stříbrné medaile. Děvčata letos startují ve složení Nikola Dobrkovská, Lucie Janečková, Barbora Dvořáková, Anežka Pinkasová, Julie Vrchotová a Beáta Javůrková.

„Děkujeme všem trenérkám našeho klubu za péči a čas, který našim dětem věnují. Děvčata velmi pilně trénovala a jejich píle byla náležitě oceněna,“ uvedla trenérka Sokola Poděbrady Monika Sobotková.

Ve stejné první výkonnostní třídě závodí letos i čtyři sólistky ve sportovním aerobiku. Hned na úvod soutěže si nádhernou stříbrnou medaili vybojovala Eliška Podhajská v kategorii 8 - 10 let a Klaudie Kadlecová v kategorii 11 - 12 let vybojovala 10. místo. V juniorské kategorii 13 - 15 let mají Poděbrady dvě závodnice. Michaela Pospíšilová si odvezla 18. místo, Anna Vaněrková byla na třetím místě.

„Blahopřejeme a jsme velice rádi, že jsme úspěšné i ve sportovním aerobiku. Děkujeme trenérce Nele Vohradské, která celý víkend naše závodnice vedla,“ uvedla Sobotková.

Dále všechny týmy startovaly v Praze na soutěži Žij pohybem. Disco v této sezoně zatím stále zlaté ve skupině A, Skotsko stříbrné ve skupině A, Španělky 7. místo ve skupině C a Divas 1. místo ve skupině C.

V Kutné Hoře se konalo první kolo soutěže Bohemia Aerobic Tour. Disko si vybojovalo opět zlaté medaile ve skupině A, Skotsko 2. místo ve skupině A, Španělky 3. místo ve skupině B a Divas 1. místo ve skupině A. „Nádherné výsledky a děkujeme Betty Kárové, která celý víkendový maratón s dětmi trenérsky zvládla, chválila Monika Sobotková.

„V našem oddíle se samozřejmě věnujeme i nejmladším dětem v přípravce. Zatím nezávodí v týmovým soutěžích, ale už od čtyř let vyrážejí na soutěže typu master class, neboli cvičení podle lektora,“ pokračovala trenérka Sokola. V Železném Brodě se konal závod Českého svazu aerobiku Fisaf a jelikož starší kolegyně byly na soutěži v pódiových skladbách, reprezentovala poděbradský oddíl pouze děvčata v kategorii 6 - 7 let. Krásné 4. místo si přivezla Marijánka Feherová a ve finále si zacvičila Terezka Skřivánková a Domča Beranová.

A další takovou soutěž si nenechaly ujít ani v Lysé nad Labem. Na výstavišti se konal Dynamik Aerobic Cup. V kategorii 4 - 6 let zlatou medaili přivezla Ellenka Pršalová. Za finále v této kategorii si menší medaili přivezla i Dominička Beranová, Terezka Skřivánková, Brigitka Vorlíčková, Anička Turhofferová a Emička Jirková. V kategorii 7 - 10 let si společně zacvičila Eliška Podhajská a Marijánka Feherová. Eliška si přivezla 3. místo a Marijánka 4. místo. „Blahopřejeme malým závodnicím a těšíme se na další úspěchy v této sezoně,“ dodala Monika Sobotková ze Sokola Poděbrady.