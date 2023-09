Oddíl aerobiku TJ Sokol Poděbrady letos na podzimní soutěže pečlivě a s velkým nasazením připravoval své závodnice, a ty se mohou právem pyšnit vynikajícími výsledky. Zúčastnily se tří různých závodů a přinesly si domů mnoho medailí a cenných ocenění.

Závodnice poděbradského Sokola získaly na nekolika závodech mnoho medailí | Foto: Sokol Poděbrady

V Železném Brodě se konal první závod ve cvičení podle lektora, které organizoval Český svaz aerobiku FISAF. V kategorii 8 - 10 let se tři závodnice mohou pyšnit skvělým umístěním - Klaudie Kadlecová obsadila 4. místo, Eliška Podhajská 5. místo a Editka Prokšová 6. místo. V kategorii 11 - 13 let měl Sokol Poděbrady čtyři závodnice, s Aničkou Vaněrkovou na prvním místě a Míšou Pospíšilovou na 3. místě. Ve finále si zacvičila i Justýnka Fejfarová a Lucinka Pavlíková. Kategorie 14 - 16 let byla zastoupena Terezkou Pospíšilovou.

V Kutné Hoře se uskutečnil první závod Hvězdičkové série cvičení podle lektora. V nejmladší kategorii (7 - 8 let) dosáhly poděbradské holky fantastických výsledků. Eliška Podhajská obsadila 1. místo, Anička Šreková 2. místo, Sofinka Novotná 3. místo a Editka Prokšová 4. místo. V kategorii 9 - 10 let zářila Klaudinka Kadlecová, která si odnesla 3. místo. Ve finále si zacvičila Lucinka Pavlíková. V další kategorii (11 - 13 let) reprezentovaly oddíl Anička Vaněrková na 1. místě a ve finále Justýnka Fejfarová a Karolínka Veselá.

Osobnost Deníku: Jan Kočí dal pět gólů. Gólmani byli nešťastní, říká

Další závod pro Český svaz aerobiku organizoval poděbradský oddíl aerobiku. Sokol na domácí půdě v městské sportovní hale přivítal 500 závodníků z celé republiky v různých druzích aerobiku. Domácí závodnice závodily opět ve cvičení podle lektora. Nejmladší děvčátka, Anička Turnhoferová, Ellenka Pršalová, Terezka Pršalová a Lucinka Továrková, si odnesly zlaté medaile a hezké ceny od sponzorů.

V dalších kategoriích opět dosáhly skvělých výsledků. V kategorii 8 - 10 let obsadila Klaudinka Kadlecová 3. místo, Eliška Podhajská 5. místo, Anička Šreková 6. místo a Editka Prokšová 10. místo. Ve finále zabojovala i Olivia Sky Sarhan. Kadetky (11 - 13 let) opět zazářily, s Aničkou Vaněrkovou na 1. místě a Míšou Pospíšilovou na 2. místě. Ve finále si zacvičila Karolínka Veselá. Justýnka Fejfarová a Lucinka Pavlíková v základním kole V kategorii 14 - 16 let si ve finále zacvičila Terka Pospíšilová.

„Oddíl aerobiku TJ Sokol Poděbrady děkuje za podporu a těší se na další soutěže, které nás čekají. Vrcholem pro nás budou říjnové Mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku a Mistrovství České republiky ve cvičení podle lektora, které se koná v listopadu. Moc se těšíme a trénujeme pro co nejlepší výsledky,“ uvedla trenérka oddílu Monika Sobotková.