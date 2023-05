Žateckým nohejbalistům se v této extraligové sezoně opravdu daří a zdá se, že doba, kdy bojovali o udržení v elitní skupině, je ta tam. Čelákovice totiž zachraňovaly zisk bodu na svých kurtech až v samém závěru.

ilustrační foto | Foto: Michal Němec

Čelákovice – Žatec 5:5

Začátek pro domácí vypadal slibně a po první dvojce vedli 1:0. Nově sestavená dvojka Flekač, D. Matura a střídající Seidl si v tříseťáku poradila se Sehrigem a Trucem po setech 10:7, 9:10 a 10:8. Smolný zápas vybojovala druhá dvojice Holas, Spilka, která až posledním možným míčem ve třetím setu podlehla bratrům Vítovým. V dalším třísetovém zápase se vedlo trojici D. Matura, Čuřík a Holas, která strhla vedení 2:1 na svou stranu. Druhá domácí trojka přenechala body soupeři, a tak se šlo po remíze 2:2 do prostřední části. V ní Šafr s Barešem sice prohráli první set 8:10, ale ve druhém a třetím se dobře doplňovali a oba shodně vyhráli 10:6. Pro zranění nemohl nastoupit do singlu Kolenský, a tak trenér Spilka nominoval proti O. Vítovi mladého dorostence T. Maturu. Ten za vydatného povzbuzování publika předvedl kvalitní výkon a po setech 7:10 a 5:10 určitě nezklamal. Nezklamala ani odvetná trojice vedená D. Maturou. V prvním setu ukončoval D. Matura na 10:9 o záda Juzka. Ve druhém pak na 10:7 povedenou zatáčkou. Soupeř nenalezl proti jeho klepákům účinnou protizbraň. Po prohrané druhé trojce a dvojce šel soupeř do vedení 4:5. Srovnání skóre po setech 10:7 a 10:5 se povedlo dvojici Holas, Spilka. V obou si udržovali náskok a konečný mečbol zařídil Holas smečí po lajně. Domácí tak vybojovali zaslouženou remízu, byť byli velmi oslabeni o zraněného Kolenského a Löffelmanna a také o Nesládka plnícího si pracovní povinnosti.

I.B třída: Vykáň má první jarní bod, o výhru přišla v páté minutě nastavení

„Museli jsme se obejít bez našich tří stabilních hráčů, přesto jsme po většinu zápasu vedli a soupeř musel dotahovat. Škoda, že jsme vedení 1:0 nedokázali navýšit ve druhé dvojce a nestrhli vítězství na svou stranu. Mohli jsme pomýšlet i na dva body. Ale za tohoto stavu jsem se ziskem bodu spokojený,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:5, 5:5. Čelákovice: Spilka, Flekač, Holas, Bareš, Čuřík, D. Matura, Seidl, T. Matura.