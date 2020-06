Pelantová a Šindlerová jsou momentálně jedničky v ženské české chůzi. Lucie Pelantová je navíc od soboty novou mistryní České republiky v chůzi na 20 kilometrů žen a to s časem 1:32:57. „Psychicky jsem si závod rozdělila na dvě desítky, aby to nebylo tak dlouhé. Když jsem v polovině viděla, že mám na limit náskok asi minutu, uklidnila jsem se, protože jsem věděla, že stačí držet tempo. Jsem samozřejmě velmi spokojená, protože minule mi limit utekl o sedmnáct vteřin, což na 20 km opravdu není moc,“ prohlásila Pelantová, která si jako bonus mohla připsat třetí místo v celkovém pořadí závodu žen.

Mezistátní utkání žen na 20 km vyhrála Italka Di Vincenzo Sibilla.

Italové byli všeobecně velmi úspěšní. I v mužské kategorii chůze na 20 km totiž vyhrál Ital. Po deseti letech se na stupni nejvyšším umístil Rubino Giorgio.

Mistrovství mužů České republiky v chůzi na 20 km vyhrál Karel Ketner z klubu AO Slavia Havířov, druhé místo pak patřilo o pětadvacet let staršímu zkušenému chodci Miloši Holušovi z AK Kroměříž, dlouholetému českému reprezentantovi.

Mezi muži se o titul bojovalo urputněji. Odvážně se do závodu pustil Roman Říha, který však své snažení nedotáhl do konce a v mistrovském závodě se nakonec musel spokojit s bronzem. Předstihl ho jednak velezkušený Miloš Holuša, který ve 46 letech získal už dvacátou medaili z MČR, tak především novopečený šampion Karel Ketner. „Roman to hodně rozpálil, my jsme šli nějaký čas s Milošem spolu, pak jsem viděl, že ztrácíme už docela dost, tak jsem si řekl – teď nebo nikdy – a vydal se sólo za Romanem. Vyšlo to,“ prohlásil vítěz, který si skalpu matadora Holuši velmi cenil. „Je to pořád borec,“ ocenil o pětadvacet let staršího soka. Holuša však přesto podle svých slov asi s chůzí skončí. „Nechci umřít na okruhu, chci žít dál. Tyhle rychlosti už neudýchávám,“ prohlásil.

Předávání cen v hlavních kategoriích zpestřila Martina Sáblíková, která přijala pozvání a spolu s trenérem Novákem a našim letitým úspěšným desetibojařem Tomášem Dvořákem potěšili nejen závodníky, ale i diváky.

Z výsledků



Muži

Celkově: 1. Rubino (Itálie) 1:22:22, 2. Boyez (Francie) 1:23:25, 3. Jelonek (Polsko) 1:23:28, 16. Ketner 1:30:55, 17. Holuša 1:31:09, 19. Říha 1:32:41

MU: 1. Francie 5, 2. Švédsko 9, Slovensko 12, 4. Itálie 14, 5. Litva 16, 6. Česko 22, 7. Nizozemí 27

MČR: 1. Ketner (Slavia Havířov), 2. Holuša (AK Kroměříž), 3. Říha (Frýdek Místek)

MČR do 22 let: 1. Ketner (Slavia Havířov), 2. Říha (Frýdek Místek), 3. Zajíc (Hvězda Pardubice) 1:33:29



Ženy

Celkově: 1. Di Vincenzo (Itálie) 1:32:10, 2. Virbalyté (Litva) 1:32:17, 3. Pelantová 1:32:57

MU: 1. Itálie 5, 2. Litva 9, 3. Francie 11, 4. Slovensko 17, ČR DNF

MČR: 1. Pelantová (USK) 1:32:57, 2. Herberová (Hvězda Pardubice) 1:48:59, 3. Netolická (Liberec) 2:08:02



Junioři (10 km): 1. Stano 42:21, 2. Renó 42:35, 3. Dei Tos (všichni Itálie) 43:10, 4. Malysa 44:23, 13. Schrom 46:54

MU: 1. Itálie 3, 2. Litva 12, 3. Francie 13, 4. Česko 14

Juniorky (10 km): Palmisanová 45:49, 2. Clementeová (obě Itálie) 46:42, 3. Krinánová (Maďarsko) 47:19, … 12. E. Drahotová 51:12, 14. A. Drahotová 51:38

MU: 1. Itálie 3, 2. Francie 9, 3. Maďarsko 15,… 6. Česko 21



Dorostenci (5 km): 1. Hanč (N.M. nad Metují) 29:35, 2. T. Gdula (Hvězda Pardubice) 29:44,3. Vyčítal (Rumburk) 34:34

Dorostenky (5 km): Horváthová 25:22, 2. Nagyová(obě Maďarsko) 25:58, 3. Gaumauskaitéová (Litva) 28:04, 4. Hančová (N.M. nad Metují) 28:29.

Michaela Knapová