V prvním zápase nastoupili Poděbradští proti domácímu týmu Vršovic. Zpočátku se snažil tým z lázní držet se soupeřem krok, ale přece jenom se po určité době projevil věkový rozdíl. Zápas byl poměrně tvrdý, ale i tak se hráči snažili se v osobních soubojích neztratit. Zvláště Filip Málek se často dostával do soubojů, které byly na hraně pravidel. Rozhodčí i odměnili oba v prvním poločase dvou minutovým trestem. Ve druhé polovině jejich šarvátky gradovaly, až nakonec skončily červenou kartou pro poděbradského borce. „Bohužel zkušenosti se soutěží starších žáků a i silové dispozice se nakonec projevily ve výsledku. Poděbradští prohráli 33:22. Výkon týmu byl ale slibný,“ řekl kouč poděbradského oddílu Tomáš Vejvar.

Šmejkal: Za osm let, co trénuji, jsem takový výkon ještě neviděl

Ve druhém zápase nastoupily Poděbrady pro tradičnímu soupeři z Bělé pod Bezdězem. Hráči Poděbrad nastoupili do utkání pomaleji. I brankář na začátku nepodával svůj nejlepší výkon. To se odrazilo na průběhu prvního poločasu, ve kterém hráči stále soupeře doháněli. Soupeř ale nikdy neodskočil o více než dva góly. V poločase trenéři týmu pomalý výkon vytkli. Hráči ve druhém poločase zvýšili rychlost běhu, rozehrávky i soubojů jeden na jednoho. Brankáři se podařilo udělat dva dobré zásahy, což ho nakoplo k lepšímu výkonu. Ve druhém poločase se podařilo hráčům v opravdové bitvě stáhnout náskok Bělé až na vyrovnaný stav půl minuty před koncem. Ve snaze dát vítězný gól ale udělali technickou chybu, kterou soupeř potrestal vítězným gólem. „Výkon ve druhém poločase, byl příslibem do dalších turnajů,“ hlesl Vejvar.

Tým starších žáků sehraje další utkání za dva týdny v Kolíně. Utká se s týmem Kolína a Příbrami. Ve Vršovicích nastoupili Poděbraďáci ve složení Filip Málek, Petr Čížek, Matěj Beneš, Ondřej Beneš, David Macan, Jakub Procházka, David Kadeřábek, Daniel Urban, Saša Evpak, Kristián Macan a Mikuláš Beran, trenér Jíří Myslivec.

Tým stále přijímá nové zájemce o házenou. Stačí přijít na některý z tréninků na hřišti TGM Poděbrady Žižkov. Termíny tréninků jsou na webových stránkách klubu.