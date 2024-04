/FOTO/ Tým starších žákyň poděbradského házenkářského klubu pokračoval 3. kolem jarní části Středočeské ligy starších žákyň, když zajížděl do nejvzdálenějšího místa soutěže, do Sedlčan. Ve dvou zápasech získal tři body, když nejprve vyhrál nad Hostivicemi a poté získal historicky první bod s týme Bělé.

Poděbradské starší žákyně na turnaji v Sedlčanech | Foto: Házená Poděbrady

V sedlčanské sportovní hale měly poděbradské dívky možnost odehrát celkem dvě utkání, když soupeřkami jim byly již tradičně týmy Lions Hostivice a Sokol Bělá pod Bezdězem, tedy družstva, která historicky byla vždy nad síly poděbradských žákyň. Na turnaj byla nominována dvanáctičlenná sestava. Tým byl naladěn na vzestup výsledků v průběhu jarní soutěže, kdy se mu daří hrát velice vyrovnaná utkání se všemi soupeřkami v soutěži.

V prvním utkání narazily poděbradské házenkářky na tým, se kterým v této sezoně vždy prohrály vysokým rozdílem a který se prezentuje velice rychlou házenou a aktivní obranou, tedy družstvo Lions Hostivice. Do utkání vlétly poděbradské hráčky jako uragán a velmi agresivní a rychlou hrou si brzy vytvořily velice slibný náskok. Což bylo znásobeno také kvalitní obranou, kterou ještě velmi často podporovala v brance výborně chytající Jana Pýchová. První poločas skončil rozdílem pěti branek ve prospěch poděbradských hráček 14:9, když o branky se postarala hned osmička hráček, nejvíce s pěti brankami duo Adriana Skokanová a Barbora Kosinová. Druhý poločas byl v režii hostivických Lvic, které se svoji aktivní hrou snažily utkání zdramatizovat. To se jim také povedlo, nicméně ani jednou se v průběhu druhého poločasu nedostaly do vedení, když v závěru utkání vždy snižovaly na rozdíl jediné branky. Konečný výsledek 24:23 pro poděbradské dívky znamenal velkou radost celého týmu a také velkého počtu fanoušků na tribuně.

Dívky Sokola Bělá p. B, které byly druhým soupeřem na turnaji, také chtěly využít svých větších zkušeností a již lépe zvládnutých herních dovedností, nicméně poděbradské házenkářky se jim v tomto utkání oproti předchozím zápasům stále více vyrovnávají a to zejména v útočné činnosti. Průběh tohoto utkání byl velice podobný zápasu s Lions Hostivice, i když skóre se v první poločase přelévalo jako na houpačce, nakonec poděbradské dívky dokázaly první polovinu utkání ovládnout rozdílem pět branek 15:10. Také druhý poločas se nesl v podobném duchu, tedy mohutného dotahování skoré v podání bělských dívek, ty se však na lepší než remízový stav v průběhu celého utkání nedostaly. Tomu odpovídal i konečný stav 23:23, a zisk dalšího bodu do ligové tabulky a co víc, historicky první získaný bod s tímto soupeřem. Také v tomto utkání se dokázala prosadit hned sedm poděbradských hráček, nejvíce se třinácti brankami Anežka Thérová.

Další turnaj sehrají poděbradské házenkářky v rámci dalšího kola Středočeské ligy 5. května 2024 na domácím hřišti TGM město, kde jim budou soupeřkami družstva Házená Mělník, Sparta Kutná Hora a Spartak Příbram.