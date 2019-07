Žádný start není tak rychlý, aby nemohl být ještě rychlejší

/LETNÍ SPORTOVÁNÍ/ Je horko. Sportovci ale přesto na sebe navlékají něco, co zdálky připomíná brnění. Pravda není zase tak daleko: helmy, brýle, hrudní chrániče, to samé na kolenech, loktech. Je to potřeba: jsme na tréninku jezdců BMX.

Bikrosisté se na startovací rampě řadí. Je jich osm. Hlas v reproduktoru odpočítává do startu. Rampa se potom spustí dolů a jezdci míří střemhlav dolů na trať dlouhou 400 metrů. Je plná překážek v podobě skokánků, zatáček, ale i dvojskoků. Mladí jezdci tak musejí být chránění, pokud by spadli. A stává se to. Občas. Sportovci se ale tváří, jako by strach neznali. Prvních čtyřicet vteřin je důležitých. Jezdci musejí jet na sto procent. Začátek vyžaduje nohy sprinterů, rychlé reflexy, zbytek trati potom vyžaduje výdrž. Na startovací rampě stojí většinou otcové a dohlížejí na své ratolesti. Pavel Podolský je předseda klubu SC BMX Benátky nad Jizerou. „Někdy tatínkové začnou děti vozit na tréninky, pak třeba i sami začnou jezdit a závodit," směje se. Na takové jezdce čekají veteránské kategorie. Vyrazit na ně můžete, dokud vám to tělo dovolí. Horní věková hranice není. Trénink na bikros ale není „jenom" o samotném kole. Závodníci chodí běhat, trénují na člunkovém běhu, klasickou atletiku, ti starší chodí do posilovny. A také cvičí na rotopedu. První osmička závodníků dojela tréninkovou trať. Na rampě se řadí další. A opět začíná hlas v reproduktoru odpočítávat další start… BMX

je z pohledu cyklistiky mladý sport, řazený podobně jako skateboarding k adrenalinovým sportům. Tento sport se dá provozovat čistě rekreačně pro zábavu, nebo také profesionálně, až na vrcholové mezinárodní úrovni. Od předškolního věku po seniorské kategorie, bez ohledu na pohlaví. Je provozován jak na venkovních sportovištích, tak v patřičně upravené hale. (Zdroj: Wikipedie)

Autor: Jakub Šťástka