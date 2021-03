Covidová doba sportovcům nepřeje, ale někteří trenéři a funkcionáři nezahálejí a připravují program, až dojde k rozvolnění a sportovci budou moci zase dělat svoji oblíbenou činnost.

Karolína Soukupová má za sebou mnoho krasobruslařských úspěchů na světové úrovni i dlouholetou praxi v trénování předškolních, školních dětí, mládeže i dospělých v krasobruslení na ledě i kolečkových bruslích.

„Této disciplíně se v klubu věnujeme jak hobby pro radost, tak i výkonnostně, proto se k nám může přidat kdokoliv a v jakémkoliv věku,“ uvedla trenérka Soukupová. „Prezentujeme se na exhibicích, při sportovních utkání a kulturních akcích v České republice či závodech v cizině,“ přidala.

Tréninky probíhají v tělocvičnách v Nymburce, Kolíně, Brandýse nad Labem a Poříčanech. Takže záběr oddílu je dost široký.

Klub pořádá kurzy bruslení na rollerových bruslích pro začátečníky, na léto má připravené příměstské tábory, které měly v minulém roce veliký úspěch a děti si je opravdu užily.

„V kurzech děti naučíme základům bruslení, postupně se zaměřujeme zábavnou formou na synchronizované bruslení a zábavné hry na bruslích,“ přiblížila své počínání trenérka oddílu.

Tréninky jsou určeny pro děti od šesti let.

Až to pandemická situace dovolí, uskuteční se v každém městě ukázkové hodiny. Poté začnou probíhat pravidelné kurzy a tréninky na světové soutěže.

Bruslí se na palubové podlaze nebo parketách, na kterou jsou uzpůsobena kolečka rollerových bruslí a které podlahu nijak nepoškozují.

Zajímavostí klubu. Tou je spolupráce s pardubickým klubem Trend, kde je Karolína Soukupová trénujícím místopředsedou. Trend se specializuje spíše na závodní krasobruslení, ale raritou je, že jde o krasobruslení jak na ledě, tak i na rollerových bruslích a oboje závodně.

„Jsem bývalá tanečnice na ledě, tudíž trénuji taneční pár na ledě, který trénuje i na rollerové závody,“ upřesňuje své zaměření trenérka.

V klubech si přijde na své každý fanda do bruslení, bruslařský záběr je opravdu velký. Od kurzů pro začátečníky, pokročilé, výkonnostní krasobruslení, sólové krasobruslení, taneční páry, synchronizované bruslení, od malých až po dospělé.

„Ambice máme nejvyšší. A to u závodních krasobruslařů, sehnat sponzora a v roce 2022 se zúčastnit Světových her kolečkových sportů v USA. Ale také sehnat velkou tělocvičnu na plnohodnotné trénování závodního krasobruslení. A u kurzovních dětí, aby našly radost z pohybu, radost z bruslení a kolektivního sportu, čímž je synchronizované bruslení,“ láká potencionální zájemce do svých řad trenérka oddílu Karolína Soukupová.

Tréninky

Nymburk (pokud schválí město) v KC Kokos každé pondělí 17:15 – 18:15

Poříčany (v sokolovně) každé úterý 15:30 – 16:45

Kolín (v ZŠ Sendražice) každý čtvrtek 16:00 – 17:00

V jednání je KD v Pečkách



www.roller-club.eu