Nymburk – Pohodové posezení v jedné z nymburských restaurací. Hlavní téma bylo fotbal. To bylo slavnostní vyhlášení nejlepších hráčů v oblíbené Tiplize.

Za nejlepší „výkony“ jsme odměnili pětici jednotlivců. Kvůli pracovním povinnostem se omluvila jen třetí v pořadí Monika Sosnovská.

Nechyběl ani vítězný tým ze soutěže družstev. Mixage Team tvoří Milan Karlík, manželé Viktor a Jaroslava Kudláčkovi a Jana Málková (ta chyběla). Tým získal voucher do restaurace v hodnotě dvou tisíc korun.

„Soutěž družstev je parádní, my jsme si to užívali. Chodili za mnou další tipující z jiných týmů a pořád mi říkali, že nás doženou. A nedohnali,“ usmíval se Viktor Kudláček. „A bylo by super, kdyby se do soutěže družstev zapojili další tipující a vytvořili si další týmy. Bylo to oživení,“ uvedl sympaťák z Křince.

Od pátého do jedenáctého kola byl v čele soutěže Jaroslav Čapek, který skončil nakonec druhý. „Konec se mi vůbec nepovedl,“ prohodil křinecký tipér, který hrál také za družstvo Křinec, jež bylo rovněž druhé.

Pořadí jednotlivců

1. Václav Sosnovský ⋌93

2. Jaroslav Čapek ⋌86

3. Monika Sosnovská ⋌81

4. Petr Hájek ⋌79

5. Jaromír Bulíř ⋌75

Pořadí týmů

1. Mixage Team ⋌252

2. Křinec ⋌240

3. Simona gang ⋌230

4. Chlebáci ⋌228

5. Hořáteváci ⋌207

6. Gapa Team ⋌198

7. Tulipáni ⋌191

8. Kubrti ⋌179

9. Nevšímalovci FC ⋌177

10. Krchlebáci ⋌171