V rámci pestrého sportovního zápolení pod plameny olympijského ohně nechyběly ani pozoruhodné sportovní momenty. Upozornily na ně příspěvky mladých žurnalistů, kteří dění na dětské olympiádě na Liberecku sledovali velmi detailně a z bezprostřední blízkosti. Třeba člen programu Mladí novináři na ODM 2019 Adam Weidenthaler vyzdvihl příjmení Kuchařová na soupisce týmu středočeských florbalistek, jež ve finálovém zápase olympijského turnaje proti družstvu Olomouckého kraje vybojovaly prvenství, a to i díky nasazení trojčat Adély, Zuzany a Hany. Ano, sester Kuchařových. Jedna hájí branku, druhá hraje v obraně – ovšem s ambicí dávat i góly – a další působí přímo na útočném hrotu. A jedna jako druhá, či vlastně třetí, svými výkony významně přispěla ke středočeskému zlatému úspěchu.

Weidenthaler dále připomněl třeba i výsledky 14leté plavkyně Natálie Tužilové, jež díky svému talentu pro střední Čechy vylovila z bazénu body za první místo hned šestkrát – a k plné náruči zlata přidala ještě jedno stříbro. Úspěch to byl fantastický – žádná jiná plavkyně obdobnou žeň blyštivého kovu na mládežnické olympiádě nesklidila. Nicméně to, že bez medailí Natálie domů nepojede, se vlastně čekalo: už předloni jí to „cinklo“ pětkrát zlatě, k čemuž přibyla ještě dvě stříbra…

A podobných sportovních příběhů by se mezi středočeskými sportovními nadějemi našla celá řada.