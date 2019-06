Poděbrady – Pokud jste příznivci adrenalinových sportů a krkolomných triků zvláště, pak musíte zavítat do Poděbrad. Zde se totiž uskuteční od pátku do neděle Freestyle víkend.

Ilustrační foto | Foto: PČR

Jedná se o závody skateboard a BMX pro holky i kluky. „Osobně to organizuji z důvodu, aby se našla nová mladá generace, která po nás převezme štafetový kolík,“ říká organizátor akce Michal Sičák. V pátek Warm – up v Boss Baru, Minirampa Jam, start je v 19 hodin. V sobotu budou závodníci zápolit ve skateparku Na Ostende. Ve 12 hodin začne registrace, o dvě hodiny později odstartují Skate a BMX Jam, ve 21 bude přesun do Boss Baru, kde se uskuteční after party. V neděli se bude závodit v Dirtparku v ulici Pod Topoly. Registrace a trénink začnou opět ve 12 hodin, od 14 hodin budou závodit BMX a MTB jam – kluci i holky. Od 17 hodin začne Pumptrack contest – pro každého, kdo má jakékoli kolo nebo pořadatelé zapůjčí BMX.