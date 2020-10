Čelákovice – Modřice 1:4

Čelákovičtí nevstoupili do utkání dobře a jejich silná dvojka Hejtík, Matura prohrála ve dvou setech 8:10 a 6:10. Do druhých dvojic domácí trenér nasadil už ostřílenou dvojici Nesládek, Seidl, která si dokázala poradit rovněž s dobrou sestavou Brenner, Boleloucký 10:6, 9:10, 10:9. Stav utkání byl tak srovnán na 1:1. Další třísetový zápas se odehrál v trojicích, do kterých v domácích barvách nastoupil Hejtík, Matura, Seidl. Po dlouhé bitvě podlehli až posledním možným bodem hostující formaci Brenner, Boleloucký, Bílý 10:9, 9:10, 9:10. Po prohraném singlu zbyla domácím poslední šance bodovat v odvetné trojce. Nesládek, Seidl, Loffelmann však za záchranou brzdu nezatáhli a po setech 10:7, 7:10 a 9:10 tak definitivně přenechali vítězství Modřicím.

„Odehráli jsme tři třísetové zápasy a v nich jen jednou bodovali. Samozřejmě se připravíme i na odvetu a pokusíme si vynutit třetí zápas doma,“ okomentoval utkání kapitán Čelákovic David Hejtík.

Sled zápasů: 0:1, 1:1, 1:4. Spartak Čelákovice: Hejtík, Matura, Nesládek, Seidl, Loffelmann, Jedlička.