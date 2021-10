Modřice - Čelákovice 5:3, na zápasy 1:0

První tři zápasy se Čelákovickým nepovedly, a tak rázem prohrávaly 0:3. První bod získala trojice Matura, Holas, Kolenský a střídající Bareš s Čuříkem. V prvním setu vedli nad Kopem, Topinkou a Hanusem postupně 2:7, 3:8, aby na konečných 3:10 ukončil Matura. Druhý prohráli 10:5 a tak se rozhodovalo ve třetím. Ten byl o dvou hráčích. Na 6:7 bodoval Matura vytlučeným blokem Kopa. Na 7:9 bodoval opět Matura smečí přes blok Kopa a na konečných 7:10 Matura zablokoval Kopa. V singlu přidal druhý bod Kolenský, který ve třech setech vybodoval Hanuse. Ve třetím setu rozhodující trhák na 6:7 a 6:8 vydoloval povedenou patou. Na 6:10 zajistil soupeř smečí do saka. Třetí bod na 4:3 přidala trojice Flekač, Spilka, Šafr a střídající Nesládek. V prvním setu vedení na 5:6 zajistil Flekač. Na 5:7 zvýšily Čelákovice nacvičeným signálem Flekač - Spilka. Na 5:8 Flekač skákaným blokem a na konečných 8:10 ukončil soupeř upadnuvší do saka. Ve druhém pak ukončoval Spilka pohotovým blokem na smečujícího Kopa. Hosté sice prohráli v odvetné dvojce 2:1, ale jezdili doslova a do písmene po „zadku“ a svou kůži neprodali určitě zadarmo.

Odveta se hraje na čelákovických kurtech 16. října od 13 hodin.

„Kopie prvního utkání ve Vsetíně. Opět vyhráváme pouze první sety. Pokud chceme být důstojným soupeřem, musíme se toho vyvarovat! Ale určitě jsme ostudu neudělali,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Spilka.

Sled zápasů: 3:0, 3:2, 4:2, 4:3, 5:3. Čelákovice: Seidl, Loffelmann, Flekač, Spilka, Bareš, Nesládek, Holas, Kolenský, Šafr, D. Matura, Čuřík.

Druhý semifinálový zápas: Čakovice – Karlovy Vary 5:1.