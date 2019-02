Všech pět poděbradských týmů bralo zlato

Poděbrady – Nejmladší závodnice poděbradského oddílu aerobiku Aneta Bedrnová se vydala na poslední postupový závod ve sportovním aerobiku do Liberce. „I v tomto závodě potvrdila svou formu a postupuje do velkého finále do Prahy z krásného třetího místa z třiatřiceti závodnic," byla nadšená trenérka oddílu Monika Sobotková.

CHARLESTON BYL ZLATÝ, stejně jako další skladby | Foto: Foto: oddíl

Všechny poděbradské soutěžní týmy pak zápolily v Hradci Králové na pátém postupovém kole v pódiových skladbách Bohemia Aerobik Tour. „V Hradci se nám téměř každoročně daří a tak všech pět našich týmů Klaunská Show, Sirény a ztracený pirát, Charleston, Neon Dance a Falcon Girls 2016 si přivezlo zlaté medaile," radovala se trenérka. Všechny týmy postupují do finále z prvních míst. Finálovou soutěž nejlepších týmů v letošním roce pořádá poděbradský oddíl ve Sportovním Centru v Nymburce v neděli 22. května.

Autor: Vladimír Malinovský