V Krnově se uskutečnilo Mistrovství České republiky v silovém trojboji Masters 2020. Za nymburský Sokol zde vystoupily dvě ženy – Alena Krčmářová a Hana Takáčová. V kategorii Masters 1 ve váze do 84 kilogramů prvně jmenovaná zvítězila a Takáčová v Masters 3 ve váze nad 84 kilogramů získala rovněž zlatou medaili.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ota Bartovský

Následně navazovala další soutěž na stejném místě a to mistrovství Čech mužů a žen, což je postupová soutěže na mistrovství České republiky open. Zde už závodila jen Krčmářová v kategorii do 84 kilogramů a i tentokrát se jí dařilo. Nazvedala vyšší váhy a je vidět, že se po nemoci vrací do plné formy. Za trojboj 350 kilogramů brala zlatou placku. (mal)