Volejbalovou mixovou ligu vyhrál poprvé Tichý Nymburk, druhé jsou Poděbrady

Letošní regionální ligu smíšených volejbalových družstev premiérově opanoval tým Jaromíra Tichého, čímž se neodmyslitelně zapsal do historických análů soutěže. Druhé místo braly borci Poděbrad a třetí flek spadl do klína mnohonásobným šampionům z minulých let z SKP Nymburk.

Vítězný mančaft Jaromíra Tichého měl celý turnajový seriál velmi dobré výsledky, když ani jednou neskončil pod bednou. Dvě turnajová klání, včetně posledního losovaného, dokonce vyhrál. „Kokešovy pohádkové pohárky od Aztéků jsou ve správných rukách,“ suše s úsměvem konstatoval ředitel Kokojan. „Cítím se zrazen, neboť na závěrečný ceremoniál našlo cestu velmi málo družstev i mých vlastních spoluhráčů. Tím mi dali jasný signál, jaký o celou věc mají zájem. Tímto vám, kamarádi, ještě jednou pěkně děkuji. To je definitivní konečná,“ s povzdechem konstatoval zhrzený Kokeš. Naproti tomu obrovská radost a zadostiučinění čišely z očí Jaromíra Tichého. „Musím si pogratulovat k životnímu sportovnímu úspěchu. Za ty roky dřiny jsem si to určitě zasloužil. Mámo, jdeme slavit,“ radoval se nepokrytě a spontánně euforický Tichý. Ozdobou předávání cen bylo duo předsedkyň rodinných fanklubů v podání lídrovy dcerky P. Kokešové a paní Tiché. Dalším poněkud rozmrzelým aktérem závěrečné akce letošní halové volejbalové mise byl kamarád a fanoušek Kokešovy všechlapské obce pan „Žalud“, který opět i přes velké osobní očekávání, jako už tradičně neobdržel žádnou medaili. Čestným hostem a pozorovatelem ceremoniálu se stal Jiří „Pikaču“ Pýcha, který je bývalým klíčovým hráčem SKP Nymburk. Konečné pořadí 20. ročníku: 1. Tichý Nymburk, 2. Poděbrady, 3. SKP Nymburk, 4. Žert Nymburk, 5. Mašinka Nymburk. (kok) Antikorona liga měla na programu tři zápasy, nehrál se ani jeden Přečíst článek ›

