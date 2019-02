Liberec – Až čtvrtý mečbol Odolena Vody rozhodl o jejím vítězství nad Kolínem ve finále Sportovní ligy základních škol ve volejbalu. Stalo se tak ve třetím setu a kluci z Odolena Vody v něm vyhráli 16:14. Ve finále dívek porazila Příbram 2:0 na sety Lanškroun a potvrdila svoji výkonnost, protože po loňském druhém a předloňském prvním místě opět prokázala, že patří ke špičce.

Hala volejbalové Dukly Liberec hostila volejbalové naděje v republikovém finále O pohár ministryně školství. Poháry tak získala ZŠ Pod Svatou Horou Příbram v dívkách a ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda. Celkem startovalo od okresních kol na 9360 žáků (5050 dívek a 4310 chlapců) v 936 družstvech.

TRENÉRKA – MATKA

Monika Vodičková je trenérkou i učitelkou vítězů – ZŠ Vítězslava Hálka, Odolena Voda, která ani nedoufala, že její tým skončí úplně nejvýš. V sestavě hrají osmáci a deváťáci, hráči Aera Odolena Vody a také její syn Jan, jinak člen kadetské reprezentace a držitel Českého poháru starších žáků za tým ČZU Praha. Ten se moc s vítězným pohárem nepomazlil, protože okamžitě spěchal na reprezentační sraz.

„Spolu s mamkou jsme před turnajem studovali soupeře, navíc jsme měli ve skupině školu z Brdičkovy, kde hrají mí spoluhráči z ČZU a také Kolín, se kterým se potkáváme ve Středočeském přeboru starších žáků,“ říká syn Jan. „Poprvé jsme hráli finálový turnaj a hned ho vyhráli. Pikantní také bylo, že jsme ve finále dokázali porazit Kolín, s nímž se pravidelně utkáváme v soutěži jako Aero Odolena Voda. Oni jsou lepší a vždy nás poráží. Tentokrát jsme jim však porážky dokázali vrátit,“ říká spokojeně Vodičková. „Celý tým hrál výborně, až neuvěřitelně. Předváděl krásný a obětavý volejbal,“ dodává trenérka.

Chlapec s culíčkem ve vlasech rozhodl o výhře Odolena Vody esem přímo z podání ve třetím setu. „Šel jsem na to a prostě proměnil. V závěru zápasu to bylo o psychice, ztratili jsme náskok a třikrát nevyužili mečbol. Dvakrát nás soupeř zablokoval, ale nakonec otočili a vyhráli,“ potvrdil Jan Bocko, hráč s číslem 9.

PŘEVAHA PŘÍBRAMI

Potřetí za sebou se příbramská škola dostala do republikového finále. Aby ne, když děvčata hrají za Baník Příbram starších žákyň a vybojovaly I. ligu kadetek, navíc Wagnerová se Šmejkalovou hostují v extraligových kadetkách Plzně.

„První set byl bojovný a vyrovnaný, my dodržovali taktiku a hlídali dvě nebezpečné soupeřky. Navíc jsme výborně podávali, ale ve druhém jsme prohrávali 4:13, kdy jsme vypadli z konceptu hry. Nakonec jsme dokázali set uhrát. Finále svedlo nejlepší týmy, Lanškroun jsem tipoval do finále, hráčky nekazily a dodržovaly obranný systém. Cesta domů bude radostná a veselá, holčiny si zpívaly cestou do Liberce, takže bude zpívání i do Příbrami, snad nezvadnou, protože toho mají za dva dny až dost. Tři zápasy první den a dnes finále,“ uvedl příbramský trenér Jan Prokop, který svůj tým chválil.

KADETKY PLZNĚ POMOHLY

Deváťačky Valerie Wagnerová a Zuzana Šmejkalová patřily k oporám Příbrami a spolu byly se školou na všech třech finálových turnajích. „Asi jsme dobrý. Minulý rok nám první místo uteklo, protože jsme byly nervózní z velké návštěvy ve velké hale, a prohrály v tie-breaku. Tady jsme ve druhém setu polevily na podání a trochu jsme zase znervózněly,“ uvedla kapitánka Zuzana. „Naštěstí jsme set uhrály a nemusel být tie-break. Rozhodovalo hlavně podání, kdy každá z nás udělala dva – tři body. Za stavu 23:23 to byly největší nervy. Máme to za sebou,“ potvrdila Valerie. Obě se těší na oslavy ve škole a učitelé jim nějaké ty hříšky odpustí.