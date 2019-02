Nymburk – Volejbalový klub Centrum sportu Nymburk ve spolupráci s Volleyball.cz pořádají v sobotu 8. září ligový turnaj ve volejbalu mužů „Polabský pohár", a to v hale ZŠ Komenského Nymburk.

Turnaje se zúčastní čtyři týmy – extraligové ČZU Praha, VK Benátky nad Jizerou a dále prvoligové týmy domácí Volleyball Nymburk a ČZU Praha B.

Program turnaje: Nymburk – ČZU Praha A (10 hodin), Benátky – ČZU Praha B (12.30), o 3. místo (15.30) a finále (18).

„Turnaj je jedinou domácí přípravou před zahájením premiérové prvoligové sezony družstva a věříme, že bude i skvělou prezentací volejbalu. Nymburský volejbal má dlouhou tradici a historicky volejbal do Nymburka patří. Daří se nám postupně obnovit volejbalovou tradici a toto je první příležitost pro volejbalové příznivce. Na tento turnaj naváže pravidelná prvoligová soutěž, a to v pátek 5. října od 19.30 hodin a sobota 6. října od 10.30 hodin," řekl Jindřich Licek z nymburského oddílu. „Přijďte se podívat a povzbudit mladý domácí tým," láká příznivce do ochozů Licek.