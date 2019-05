Nymburk – Volejbaloví reprezentanti ZŠ Komenského Nymburk si po parádním výkonu vybojovali účast na tříčlenné kvalifikaci o republikové finále základních škol a víceletých gymnázií. Tento úspěch zajistil nymburským barvám bronz na regionálním měření sil v Neratovicích.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Čekání na kvalifikační postup trvalo dlouhých jedenáct let. Za další klíčové skutečnosti lze považovat ještě tato fakta. Favorizovaná Aero Odolena Voda na turnaji neměla konkurenci a Příbram posílila svoji soupisku o několik „černochů“, čímž si zavařila a kvůli tomu spravedlivě přišla i o vysněný postup. Drama až do konce a volejbalový „bůh“ byl zase jednou doma. Tak by se dalo v krátkosti charakterizovat toto prestižní krajské finále. V konkurenci devíti zúčastněných týmů ze středočeského regionu postačil nymburským chlapcům k tomuto úspěchu, původně nepostupový třetí flek absolutního pořadí. O této víceméně kuriózní události rozhodla, a to úplně na poslední chvíli zásada, že hrát fair play se zpravidla vyplácí .Nejlepším hráčem nymburské Komendy byl vyhlášen jeho tahoun a kapitána R. Čermák.