Nymburk /ROZHOVOR/ – Volejbalisté Nymburka zakončili svoji pouť základní částí první ligy na desátém místě tabulky a čeká je boj o záchranu v soutěži. „Do půlky soutěže to bylo trápení, pak se kluci začali herně zvedat a cítil jsem z nich zase chuť bojovat. Doufám, že si ji přenesou i do bojů o záchranu,“ věří předseda nymburského klubu Vojtěch Věchet.

Předseda volejbalového klubu Nymburk Vojtěch Věchet. | Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský

Z dvaadvaceti zápasů jste jen šestkrát vyhráli a je z toho konečné desáté místo po základní části. Je to podle vás odraz vašich výkonů?

Trochu ano. Na začátku soutěže jsme prohráli několik slibně rozehraných zápasů a to nás poslalo dolů. Postupem času se naše hra ustálila a konečně přišly výhry i s družstvy z čela tabulky.

Co vám hlavně chybělo k tomu, abyste byli na vyšších příčkách nebo se dostali do play off?

Určitě první dva domácí zápasy proti ČZU a Budějkám, které jsme měli rozehrané na vítězství. Dále pak hledání hráče na důležitý post diagonálního hráče.

Stoupla podle vás úroveň první ligy proti loňské sezoně?

Tady je odpověď jasná – ano. K profesionálům z Beskyd se přidalo družstvo Bučovic plné bývalých extraligistů, no a za B družstva nastupovali mladíci, kteří mají medaile z mistrovství světa i mistrovství Evropy.

Nyní vás čekají boje o konečné pořadí. Co od nich očekáváte?

Cíl je jednoznačný – záchrana první ligy, což znamená neskončit na poslední příčce. A hodně napoví hned první domácí zápasy v pátek 1. února v 19.45 hodin proti ČZU Praha a o den později od 18 hodin s Budějovicemi B. Zveme všechny diváky do haly na Komendě.