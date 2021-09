V sérii závodů poděbradské závodnice získaly 914 bodů. Druhý byl Profi aerobik Mladá Boleslav (786 bodů) a třetí Aerobik klub Hlinsko (714 bodů) . „Je nutno poděkovat nejen závodnicím na tomto soutěžním kole, ale i všem co závodily na kolech předešlých. Moc děkujeme a gratulujeme,“ dodala Monika Sobotková.

V kategorii 11 - 12 let si bronz za umístění v závodě a také bronzový pohár za sérii závodů TOP TEN odvezla Anna Vaněrková, ve finále cvičila i také Tereza Pospíšilová. „Největší radostí bylo po několika letech druhých míst letošní jasné prvenství pro náš TJ Sokol Poděbrady. Na chvíli jsme klub přejmenovali na Královský Sokol Poděbradský,“ radovala se trenérka.

V další kategorii 7 - 8 let se na čtvrtém místě umístila Klaudie Kadlecová a Julie Vitoušová byla pátá. Zlatý pohár za sérii umístění v kategorii 9 - 10 let si domů odvezla i Michaela Pospíšilová. „Míša se v závodě umístila na druhém místě, Eliška Točíková skončila na 8. místě, Agáta Novotná na 9. místě a Justýna Fejfarová na 10. místě,“ vyjmenovala pořadí poděbradských závodnic trenérka oddílu Monika Sobotková.

V sérii závodů Hvězdičkový aerobik, který se konal v Kutné Hoře, děvčata sbírají body za umístění pro sebe i pro klubové umístění. Tyto závody byly zakončené posledním kolem TOP TEN. V tomto klání se v nejmladší kategorii do 7 let vyhrála poděbradská závodnice Sofie Novotná. Tereza Grandischová byla na 6. místě a Nikol Sedláčková na osmém. Zlatý pohár v umístění TOP TEN získala Sofie Novotná.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.