Slavnostní pokřtění dvou veslařských lodí bylo pro veslařský klubu Lokomotiva Nymburk významnou událostí. Tyto lodě již nyní dělají velkou radost veslařské mládeži.

Veslaři křtili lodě, byli u toho drážní hasiči | Foto: Lokomotiva Nymburk

„Obnova lodního parku je velmi podstatná věc a díky městu se každoročně daří pořídit nové závodní lodě. Taky sportovci jsou za to velmi vděčni a svými výsledky si říkají o účast v reprezentačním výběru,“ uvedl Ondřej Vetešník, předseda TJ Lokomotiva Nymburk, oddíl veslování.

Matyáš Melounek se již na podzim představí ve výcvikovém táboře reprezentace České republiky v kategorii do 23 let. Jolana Dosedlová, Jindřich Havel a Kateřina Matyášová mají nakročeno do sportovního střediska podporované mládeže. A to díky předvedeným výsledkům na „Hradišťském šestikiláku“, kde mimo na vodě startovali i na veslařském trenažéru.

Do lodi usedli také drážní hasičiZdroj: Lokomotiva Nymburk

Konalo se také uzavření veslařské sezony na vodě. Došlo k obnovení tradičních závodů čtyřek párových s kormidelníkem a vyhlášení nejúspěšnějších veslařů v klubu napříč všemi kategoriemi. „Vrchol podívané nebyl jen příjezd drážních hasičů, kteří lodě pokřtili, ale i to, že usedli do párové čtyřky s kormidelníkem. Samozřejmě v rámci operačního nasazení museli být v plné polní,“ culil se Vetešník. „Děkuji všem zúčastněným a to zejména starostovi Tomáši Machovi, veliteli drážních hasičů Jirkovi Zimovi, že vyslal četu sympaťáků a všem přítomným, kteří se podíleli na příjemné atmosféře u loděnice na Labi,“ dodal šéf veslařského klubu.