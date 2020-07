V rámci dobročinné exhibice jste se nedávno představil v Dobříši. Hrát na místních kurtech pro vás nebylo žádnou neznámou, že?

Přesně tak. Mám k tomuto regionu blízko, protože jsem v něm vyrůstal (pochází z Březnice pozn. red.). Ve městě navíc žije můj strejda, takže mám na Dobříš mnoho výborných vzpomínek. Právě s ním jsem jako malý občas chodil na kurty hrát. Naposledy jsem tam byl asi před deseti lety. Bylo tedy fajn se vrátit a znovu si zahrát. O to více, když šlo o dobrou věc. Jsem rád, že jsem se na takové akci mohl podílet.

Máte za sebou už několik zápasů. Jak si užíváte návrat na kurty po vynucené koronavirové pauze?

To období bez tenisu bylo náročné, protože nikdo nevěděl, kdy se začne hrát. Já osobně byl v době úplné karantény jen doma, kde jsem se v rámci možností snažil udržovat v kondici, abych byl připraven, až to zase vypukne. Teď už se těším, až se sezona rozjede naplno.

Kdy by se tak mělo stát?

Zatím je plán takový, že bych měl 8. srpna odletět do Spojených států. Ovšem situace se tam mění každým dnem. V současné chvíli se bohužel zdá, že se spíše všechno uzavírá, než otevírá. Nikdo tak stále přesně neví, co bude. Uvidíme, co přinesou následující týdny.

Kde byste se měl konkrétně představit?

Nejprve bych měl absolvovat turnaj ve Washingtonu, následovat by měl podnik v Cincinnati a posléze US Open.

Máte záložní plán pro případ, že by se za mořem hrát nemohlo?

Pokud se to nerozjede, tak zůstanu nejspíše v Česku, případně bych mohl něco odehrát v okolních státech. Tedy tam, kde to půjde.