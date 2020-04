Ke šplhu se Szabóová dostala v rámci gymnastiky, na kterou chodila do poděbradské Sokolovny od svých čtyř let. „V roce 2003 jsem se zúčastnila tehdy pořádané velké ceny Jiřího z Poděbrad jako ´předlezkyně´. V té době ale ženy v této disciplíně téměř nesoutěžily a zároveň se tato velká cena přestala v Poděbradech pořádat,“ uvedla Veronika.

Možná i proto se dalšího závodu zúčastnila až v roce 2013. Do té doby šplh na laně provozovala pouze rekreačně, jako zpestření tréninku gymnastiky. „Od roku 2013 se šplhu věnuji na vrcholové úrovni a díky němu jsem poznala svého přítele, který mě v roce 2014 přivedl do tehdy nově vznikajícího a dnes již neexistujícího týmu Classic Workout Praha,“ popisuje Veronika.

„V té době jsem studovala první ročník vysoké školy, který byl časově velmi náročný. Svůj trénink jsem musela přizpůsobit možnostem fakultní posilovny, protože většinou nebyl čas přejíždět do gymnastické tělocvičny. Proto jsem se čím dál více věnovala silovým a statickým cvikům a rozvoji výbušné síly, než klasické gymnastice. Což byl pro street workout a calistheniku ideální základ, jedná se totiž o silovější sport, než je ženská gymnastika,“ říká sportovkyně.

Pro silové cviky měla Veronika genetické dispozice dobré, ale flexibilita byla pro ni, i přes veškerou snahu v gymnastice, opravdu velkým limitem. „To byl asi jeden z důvodů, proč mě tento sport, kde je flexibilita sice výhodou, ale není stěžejní, úplně pohltil. Další důvod je dostupnost tohoto sportu, protože vzniká čím dál tím více venkovních workoutových hřišť. Za mě není lepší relax, než pohyb na čerstvém vzduchu,“ dodala Veronika.

„Chtěli bychom postavit workoutové hřiště u poděbradské Sokolovny. Jedná se o velkou investici a momentálně v čele s Radkem Smejkalem a Mírou Zmeškalem chystáme kampaň na HitHitu. Snad se nám tento projekt za pomoci sponzorů podaří zrealizovat,“ doufá Szabóová.

A jaké má Veronika další plány do nového roku? „Rok 2020 budu muset více přizpůsobit studijním povinnostem, protože bych ráda úspěšně dokončila magisterské studium fyzioterapie na UK FTVS,“ říká sportovkyně.

Co se týče sportovních plánů, chce se pokusit o vylepšení rekordu ve šplhu na laně a ráda by usilovala o zapsání tohoto času, jako světového rekordu. Dále chce zlepšit osobní rekord na osmi metrovém laně. „Pokud to studium dovolí, chtěla bych se zúčastnit MČR ve street workoutu a znovu bojovat o postup na MS,“ shrnula své plány Veronika.

POOHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019

• Vicemistryně světa ve street workoutu ve střední váhové kategorii (Moskva)

• Celková vítězka – Open World Cup Ropeclimb X (v Amsterdamu a Utrechtu 1. – 2. 2. 2019)

• Mistryně ČR ve šplhu na laně 2019 (šestinásobná) s novým českým rekordem (4,5m 4,39s)

• Mistryně ČR ve street workoutu 2019 (dvojnásobná)

• Akademická mistryně ČR ve šplhu na laně 2019

• vítězka 6 velkých cen ve šplhu na laně – Memoriál Karla Hofmana (Varnosdorf), Šplh Schodištěm (Sokol Pražský), Modřanský Tarzan (Praha), Velká cena Nového Města nad Metují, Písecký šplhavec, Memoriál Ladislava Váchy (Brno SportLife)

• 1. místo Workout Battle Karviná 2 (mezinárodní soutěž)

Markéta Stiborová