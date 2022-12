Vánoce jsou časem klidu, kdy se setkávají příbuzní a známí, což je pro každého v této současné těžké době jistě příjemné. „Vánoce jsou pro mě symbolem klidu, pohody a tradic, z toho důvodu se na ně každoročně těším. Jsou to mé nejoblíbenější svátky v roce,“ přiznává Martin Fuksa, český reprezentant a olympionik v rychlostní kanoistice.

Jako malý kluk se samozřejmě těšil hlavně na dárky. „Na psaní dopisu Ježíškovi a vyhlížení ho z okna na Štědrý večer,“ přidal devětadvacetiletý sportovec, který má o svátcích téměř pravidelný „režim“.

„Vlastně máme se svojí rodinou nastavené zvyky, které opakujeme každoročně. Ať už jde o dopolední trénink, odpolední procházku s návštěvou blízkých a zesnulých, tak bramborový salát s řízkem, pálení svíček a pouštění koled,“ popisuje sváteční dny strávené s rodinou nymburský rodák, který se už nevybavuje, jaký vánoční dárek mu udělal největší radost. „Upřímně si nevzpomínám, ale určitě to bylo v dětství a byla to nějaká hračka. Už dlouho jsem ve fázi, kdy radši dárky dávám, než dostávám,“ podotkl Fuksa.

V jeho rodině se vlastně vše točí okolo sportu. Jeho děda Josef je trenérem kanoistiky, stejně tak otec Petr, který byl také reprezentantem, nyní hájí české barvy i jeho bratr Petr. Jenže dárky spojené s kanoistikou nebo sportem pod stromečkem chybí. „Podle mě jsem nikdy nenašel pod stromečkem něco, co by se týkalo kanoistiky. Když nepočítám nějaké funkční oblečení,“ řekl dvojnásobný mistr světa a účastník dvou olympiád.

VÁNOČNÍ SERIÁL

Po celý týden přinášíme vánoční příběhy sportovců z Prahy a Středočeského kraje: v pondělí Jiří Prskavec, v úterý Martin Fuksa, ve středu Josef Dostál, ve čtvrtek Landon Bow, v pátek Tereza Fišerová a v sobotu Vít Přindiš

Profesionální sportovci to mají těžké. Může se jim totiž stát, že budou trávit vánoční svátky jinde než doma. To ale není případ Martina Fuksy. „Vždy jsem na svátky doma, vracím se většinou z horského soustředění pár dnů před Vánoci a na soustředění potom odjíždím až na začátku nového roku. Snažím se přes svátky hlavně nabrat síly do dalšího tréninku,“ vyzdvihuje důležitost odpočinku jedenáctinásobný mistr Evropy.

Sportování o Vánocích ale zcela na druhé koleji není. I v tomto svátečním čase je součástí, jen se nejede naplno. „Trénujeme i na Štědrý den. Ale je nutné říct, že o svátcích je trénink spíš jen udržovací, žádná velká dřina. První svátek vánoční máme většinou volno, ten druhý už znovu trénujeme,“ dodal kanoista Martin Fuksa.

