V kategorii do 6 let se všechny tři děvčata umístila ve skupině A. V této skupině do 6 let si naposledy zacvičila a prvním místem se rozloučila Sofie Novotná. Její kamarádky Eliška Podhajská byla na 6. místě a ve finále si zacvičila i Nikolka Sedláčková.

V kategorii 7 - 8 let si stříbrnou medaili přivezla Klaudie Kadlecová. V kategorii 9 - 10 let postoupily dvě závodnice Poděbrad ze základního kola do finálové skupiny A. Zde skončila druhá Michaela Pospíšilová, šestá byla Julie Vitoušová. Ve skupině B obsadila druhé místo Karolína Veselá, o příčku horší byla Justýna Fejfarová. Ve věkové kategorii 11 - 13 let si bronzovou medaili přivezla Anna Vaněrková a ve finále A si také zacvičila Agáta Novotná.

Následně byly poděbradské závodnice ve sportovním aerobiku „na značkách“ v Mladé Boleslavi. Zde pořádal Český svaz aerobiku Fisaf závod Českomoravský pohár a soutěžní aerobik master class - cvičení podle lektora. V prvním bloku se v kategorii 6 - 7 let výtečně předvedla Sofie Novotná, která vyhrála. V kategorii 8 - 10 let se v soutěži jednotlivců na třetí příčce umístila Karolína Veselá a na 4. místě Julie Vitoušová. O velké překvapení se v kategorii 11 - 13 let postarala Karolína Křižková. Při svém prvním startu v této kategorii si vybojovala zlato. V této věkové kategorii měly Poděbrady ještě dvě zástupkyně v kategorii mini týmů. Vanessa Hubalovská a Agáta Novotná si přivezly pěkné druhé místo.

FOTO: Uteče Sokolči nejlepší střelec Marek Ramšák na zahraniční angažmá?

„Všem děvčatům moc gratulujeme a věříme, že si i po zbytek sezony budeme užívat krásné výsledky našich závodnic,“ uvedla trenérka oddílu Sokol Poděbrady Monika |Sobotková.

Také v soutěži Master class neodjely lázeňačky s prázdnou. V kategorii 6 - 7 let si medaili přivezla Eliška Podhajská a Sofie Novotná. V nabité kategorii 8 - 10 let na 4. místě Julie Vitoušová, 5. místo brala Klaudie Kadlecová a šesté Karolína Veselá. Ve finále cvičila i Justýnka Fejfarová. V kategorii 11 - 13 let si třetí místo odvezla Michaela Pospíšilová, o jedno místo horší byla Anna Vaněrková. Ve finále si zacvičila Agáta Novotná a v základním kole Tereza Pospíšilová.

„Děkujeme všem závodnicím za reprezentaci a poděkování patří i trenérům TJ Sokol Poděbrady oddíl aerobiku za výbornou přípravu. Jsme velmi rádi, že stále držíme děti v tréninku i přes občasné karanténní výpadky,“ řekla Sobotková. „Držme se všichni ve zdraví a budeme se na všechny těšit 26. až 27. března na závodech ve sportovním aerobiku FISAF, které pořádáme v Městské sportovní hale v Poděbradech,“ dodala trenérka.