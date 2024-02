/FOTO/ Projekt Poděbradské školní ligy miniházené za podpory města Poděbrady se mohl opět rozjet úvodním jarním kolem již šestého ročníku. V obou kategoriích – mladší a starší – se stali vítězi žáci Základní školy TGM Poděbrady Žižkov.

Klání škol se uskutečnilo v nafukovací hale u ZŠ TGM Poděbrady - Žižkov. Zde bylo možné připravit pro jednotlivá utkání dvě hřiště na miniházenou. „Za to patří velký dík vedení ZŠ TGM Poděbrady, díky němuž mohlo být první jarní kolo odehráno,“ uvedl Tomáš Vejvar, trenér oddílu Házená Poděbrady. V úvodním kole si tento pro Poděbrady do nedávna neznámý sport v rámci Poděbradské školní ligy miniházené opět vyzkoušela více než stovka dětí. „Do šestého ročníku soutěže, ve které se poděbradští školáci utkávají ve dvou kategoriích (mladší 1. - 3. třída a starší 4. - 5. třída), je přihlášeno celkem pět základních škol z Poděbrad a okolí,“ podotkl Vejvar.

Házená a Poděbrady. Ještě před nedávnem by toto spojení nebylo možné použít. Nyní je však realita úplně jiná. A to hlavně díky sportovnímu klubu Házená Poděbrady, který na podzim roku 2018 začal s tímto ve světě oblíbeným sportem seznamovat poděbradské školáky. Projekt „Poděbradská školní liga miniházené“, který právě spolek Házená Poděbrady organizuje, má za úkol seznámit žáky prvního stupně poděbradských a okolních škol se základy házené pro nejmenší - tedy miniházené. Házená však není v Poděbradech úplně neznámy sport, protože podle pamětníků zde byla velmi populární „předchůdkyně“ současné Házené, tedy národní házená. Ta se v českých a moravských zemích hraje doposud. „Jen pro zajímavost v současné době se v Poděbradech házené aktivně věnuje a Středočeské krajské soutěže hraje více než sto třicet dívek a chlapců od sedmi do patnácti let, a nevedou si v nich vůbec špatně,“ řekl kouč oddílu Házená Poděbrady.

V turnaji se opět představila celá řada nových sportování chtivých dětí. U všech malých házenkářů, kromě obrovského nadšení byl vidět velký pokrok v jejich hře, na čemž mají velký podíl školní trenéři, kteří se dětem věnují v rámci hodin tělesné výchovy a kroužků ve škole. K vidění bylo velké množství pěkných akcí jednotlivých týmů, v podobě vstřelených branek či pěkných zákroků brankařů, za které by se nemusely stydět děti, které se házené věnují aktivně. V úvodním kole byly výsledky jednotlivých utkání pouze evidovány bez používání ukazatele skóre. V průběhu celého úvodního kola ve dvaceti odehraných utkáních padlo více než 349 branek.

„V rámci slavnostního zakončení turnaje bylo vyhlášeno konečné pořadí v obou kategoriích, všechny zúčastněné týmy obdržely pamětní diplom, a jako odměna za účast na turnaji, všichni účastníci obdrželi stejné ceny, za což je nutné poděkovat partnerům Poděbradské školní ligy miniházené společnosti. Velké poděkování také aktivním hráčkám a hráčům klubu Házená Poděbrady, kteří se velice dobře ujali funkcí rozhodčích,“ dodal Tomáš Vejvar.

Další kolo Poděbradské školní ligy se uskuteční v pátek 22. března.

Pořadí - kategorie mladší

1. ZŠ TGM Poděbrady Žižkov 11 b.

2. ZŠ Letce Fr. Nováka Sokoleč 8 b.

3. ZŠ TGM Poděbrady 7 b.

4. ZŠ Libice n. C. 3 b.

5. ZŠ Václava Havla Poděbrady 1 b.

Pořadí - kategorie starší