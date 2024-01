Aerobikový tým Sokola Poděbrady zaznamenal na začátku roku řadu úspěchů v různých věkových kategoriích. Závodnice si odnesly medaile z Tříkrálového aerobiku i z prestižní soutěže Aerobik_Dance League v Praze. Nadcházející soutěže slibují další vzrušující okamžiky.

Závodnice Sokola Poděbrady sklízely úspěchy na několika akcích | Foto: Sokol Poděbrady

Zkraje roku se závodnice Sokola Poděbrady rozjely na Tříkrálový aerobik do Kutné Hory. Tři nejmladší závodnice si závod užily i když medaje tentokrát nepřivezly. Elenka Pršalová si zacvičila ve finále A, Marijánka Feherová přivezla 4. místo a Terezka Skřivánková 6. místo ve finále B.

V kategorii 7 - 8 let jsme měly Poděbrady tři závodnice. První místo si přivezla Eliška Podhajská, 3. místo Sofinka Novotná a 6. místo vybojovala Editka Prokšová. Valší věkové kategorii 9 - 10 let má Sokol aktuálně dvě závodnice. Klaudinka Kadlecová zahájila rok 6. místem a Anička Šreková si zacvičila ve finále. V kategorii 11 - 13 let měl oddíl opět tříčlenné zastoupení. Na 2. místě ve finále A skončila Anička Vaněrková, Justýnka Fejfarová na 2. místě ve finále B a Lucinka Pavlíková na 3. místě ve finále B.

V Praze se konala soutěž Aerobik_Dance League. zde se soutěží nejen v aerobiku podle lektora, ale také stepu a tanci podle lektora. „Naše všestranné závodnice si užívají jakoukoliv disciplínu a většinou mají i krásné umístění,“ těšilo trenérku poděbradského oddílu Moniku Sobotkovou. V nejmladší kategorii v Praze reprezentovaly Terezka Skřivánková a Dominička Beranová, obě si zacvičily ve finále. V kategorii 7 – 8 let step skončila na 1. místě Sofinka Novotná, Eliška Podhajská na 2. místě a Editka Prokšová na 4. místě. V kategorii 8 - 10 let aerobik byla na 2. místě Eliška Podhajská, 3. místo brala Sofinka Novotná a na 5. místě skončila Editka Prokšová. „V této kategorii závodilo padesát tři děvčat,“ podotkla Sobotková.

Šturma je plný energie. Tu chce předávat hráčům, kteří chtějí být úspěšní

V další kategorii dance - house si třetí medaili za 2. místo vybojovala Eliška Podhajská. V další věkové kategorii 9 - 10 let nemohly chybět ve všech disciplínách Klaudinka s Aničkou. Klaudinka si z aerobiku a dance - house přivezla 4. místo a ve stepu si zacvičila ve finále. Anička v dance - house na 5. místě a ve stepu i aerobiku byla ve finále. Ve starší kategorii 11 - 13 let si ve finále stepu i aerobiku zacvičila Lucinka Pavlíková. Anička Vaněrková již v kategorii 13 - 14 let aerobik získala zlato, ve stepu na 4. místě a v dance - house ve finále.

Finálové kolo soutěže Bohemia Aerobic Tour se uskutečnilo v Novém městě nad Metují. „Republikového finále se zúčastnilo sto třicet dětí dětí z celé republiky, naše závodnice opět nemohly chybět,“ řekla trenérka Sokola Poděbrady.

Tentokrát v nejmladší kategorii si 2.místo ve finále B přivezla Dominička Beranová, Terezka Skřivánková, Emička Jirková a Anička Turnhofferová si zacvičily ve finále. V kategorii 7 - 8 let toto finálové kolo vyhrála Eliška Podhajská a na 2. místě Editka Prokšová. V celkovém pořadí se umístila Editka na 1. místě a Eliška na 2. místě. Editka navíc získala i pohár za účast v celé Tour, celou Tour si užila i Terezka Skřivánková. V kategorii 9 - 10 let si ve finálové skupině zacvičila Klaudinka Kadlecová a Anička Šreková. Anička získala také pohár za účast na všech kolech Bohemia Aerobic Tour. V kategorii 11 - 13 let si ve finále zacvičila Justýnka Fejfarová.

„Gratulujeme našim závodnicím, že si stále drží laťku vysoko a zásobují nás krásnými výsledky. Velkou radost máme, že se nám podařilo probudit zájem o aerobik i u nejmladších holčiček a těšíme se na nové tváře. V lednu nás čeká ještě první soutěž master class od Českého svazu aerobiku FISAF v Českých Budějovicích a to 28. ledna,“ dodala Monika Sobotková.