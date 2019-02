Nymburk /ROZHOVOR/ – Čtyřikrát zlatý ve významných závodech v České republice i v zahraničí a zlatý i ve vyhlášení Nejúspěšnějšího sportovce roku 2018 v kategorii mládežnických jednotlivců. To je atlet nymburského SKP Ondřej Hodboď.

Jak jste si užil vyhlášení Nejúspěšnějšího sportovce roku 2018?

Večer se mi líbil hodně. Moc jsem si to užil. Líbilo se mi vystoupení zpěvačky Sabiny Křovákové. Hlavně jsem velmi spokojený s výsledkem vyhlášení a tímto moc děkuji.

Váš atletický rok byl hodně úspěšný. Jak byste se poohlédl za loňským rokem?

Rok 2018 byl pro mě úplně neuvěřitelný. Hned v hale jsem začal velmi dobře. Získal jsem mistrovský titul na 1500 metrů. Na začátku května jsem v Německu splnil výkonnostní limit na 2000 metrů překážek pro nominaci na mistrovství Evropy, což byl můj hlavní cíl. Dále jsem ve stejné disciplíně reprezentoval Českou republiku na Mezistátním utkání, které se konalo ve Slovinsku, kde jsem skončil na prvním místě. Poté jsem se stal potřetí mistrem České republiky na “steeple“.

Na Evropě jste se probojoval až do finále…

Tam jsem se umístil na čtvrtém místě. To byl pro mě nečekaný úspěch, který znamenal nominování se na Olympijské hry mládeže do Buenos Aires. Musím říci, že jsem si to náramně užil. Byla to skvělá zkušenost.

Co vás čeká v následujícím roce?

Letošní rok 2019 mě čeká mistrovství Evropy do devatenácti let, pokud splním nominaci. Cílem na mistrovství Evropy pro mě bude zase finálový běh a v něm se umístit co nejlépe.

Jak často trénujete?

Trénování se věnuji šestkrát týdně. Vždy tak dvě hodiny.

Jak jste se vůbec dostal k atletice?

K atletice jsem se dostal hlavně přes staršího bráchu. Líbilo se mi, jak je v atletice úspěšný. Chtěl jsem ho následovat.



Markéta Stiborová