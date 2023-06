Nominační závod rychlostních kanoistů, který byl Českým svazem uspořádán v Račicích na kanálu Labe arény, byl zároveň i třetím závodem Českého poháru v kategoriích od žáků po juniory. Pětatřicet nymburských kanoistů předvedlo opět pěkné výkony, které proměnili v devět prvních, sedm druhých a osm třetích míst a ještě další skvělá umístění do 18. místa, za které jsou přidělovány body do celkového pořadí Českého poháru a pořadí Mistrovství republiky družstev.

Rychlostní kanoistka Terezie Tettingerová | Foto: Foto: Deník

Vzhledem k tomu, že tyto závody byly i nominačními na mistrovství světa juniorů a U23 se zmíníme o těch, kteří se nominovali a budou reprezentovat Českou republiku v italském Auronzu. Jsou to kajakářka Terezie Tettingerová, která třikrát zvítězila v K1 500, 1000, K2 500, a kanoisté Filip Michajlík, Šimon Pinkas a Zbyněk Pták.

V kategorii U23 budou startovat nymburští odchovanci, kteří v současné době závodí za Duklu Praha, ale veškerá jejich příprava probíhá v Nymburce. Jsou to Michal Kulich na kajaku a Petr Tettinger se Šimonem Janďourkem na deblkanoi.

„Potěšující jsou zjištění, že pod trenérským vedením Lenky Fuksové, která připravuje kajakářky, a Pavla Semeckého, který připravuje žáky a benjamínky na kanoi, vyrůstají závodníci, kteří již vítězí ve svých kategoriích, což nás naplňuje nadějí, že o budoucnost nymburské rychlostní kanoistiky nemusíme mít obavu a věříme, že kajakáři i kanoisté budou následovat své reprezentační vzory z oddílu až k reprezentaci naší republiky na evropských a světových soutěžích,“ uvedl Josef Fuksa, předseda Lokomotivy Nymburk.

Výsledky

První místa: Tettingerová Terezie, Sklenářová Anna, Pokorný Čestmír, Schorný František, Koula Adam, Škrob Marek, Pinkas Šimon, Michajlík Filip

Druhá místa: Koula Adam, Škrob Marek, Pinkas Šimon, Michajlík Filip, Šťastný Jakub, Tettingerová Terezie

Třetí místa: Pták Zbyněk, Pokorný Čestmír, Havlík Jiří, Schorný František, Šafařík Filip

Čtvrtá místa: Papoušek Štěpán, Žirovnický Jan, Bouma Viktor, Šťastný Jakub, Schorný František, Čenovská Rozálie, Michajlík Filip, Koula Adam

Pátá místa: Žirovnický Jan, Bouma Viktor, Drahokoupil Dan, Hladíková Bára, Koulová Tereza, Michajlík Filip

Šestá místa: Škrob Marek, Pinkas Šimon, Žirovnický Štěpán, Šafařík Filip, Kozel Tadeáš

Sedmá místa: Papoušek Štěpán, Pěkná Laura, Kovářová Sofie, Hradilová Tereza, Kupcová Kristýna, Žirovnický Štěpán, Havlík Jiří, Žirovnický Jan, Koula Adam

Osmá místa: Hlaváč Damián, Žirovnický Štěpán, Schorný František, Čenovská Rozálie, Hladíková Bára, Šafařík Filip, Veselá Hana, Kadečková Bára, Šťastný Jakub

Devátá místa: Veselá Hana, Kozel Tadeáš, Šafařík Filip, Rödl Robert, Hladíková Bára

Toto jsou umístění závodníků ve velkém finále, ale i další závodníci, kteří se umístili do osmnáctého místa a získali body do soutěže družstev o titul Mistra republiky a do celkového pořadí Českého poháru. Jsou to: Straková Karolína, Koulová Tereza, Pěkná Laura, Kovářová Sofie, Kurka Štěpán, Konhefr Jiří, Ščuková Sára.

„Závěrem je nutné připomenout, že naši odchovanci bratři Martin a Petr Fuksovi si svým vítězstvím v C2 500 m zajistili start na Evropských hrách, které uspořádá polský Krakov. Martin bude startovat ještě v kategorii C1 500m a Petr C1 200m,“ dodal Josef Fuksa.