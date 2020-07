Sportovně společenská akce s názvem Tyršova smeč má ambici stát se novou tradiční akcí na Rémě u nymburského Sportcentra. V sobotu se konal její první ročník. V první řadě jde o turnaj mixů v plážovém volejbalu, jehož se zúčastnilo 16 dvoučlenných týmů.

Sportovně společenská akce s názvem Tyršova smeč na Rémě u nymburského Sportcentra. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Celý den byl v provozu také DJ, který se staral o dobrou zábavu a hudbu, a k dispozici byl také stánek s dobrotami. Návštěvnost akce by byla vyšší, pokud by celé dopoledne výrazně nepropršelo. Podle organizátorů to ale nemělo zásadní vliv na sportovní stránku turnaje. Volejbalisté byli naopak rádi, že nehrají v tropickém počasí, které vládlo den předtím.