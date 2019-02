Třebíč -Vrcholem sezony pro mladší závodníky silového trojboje bylo mistrovství ČR dorostu a juniorů. Z nymburského Sokola na tuto soutěž postoupilo pět závodníků, kteří přivezli čtyři medaile.

Z klání silových trojbojařů v Mělníku | Foto: Foto: Jakub Geier

Kategorii do 52 kg dorostenek vyhrála Kateřina Hyblerová a zároveň si vytvořila osobní rekord v pozvedu 90kg.

V kategorii do 100kg závodil Marek Novák. Po pěkném trojboji 512,5 kg skončil na čtvrté pozici. Škoda pro něj, že nedokázal shodit do nižší kategorie, kde by bral zlatou medaili.