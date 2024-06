Dva týmy a jedna sólistka postoupily z nominačních závodů ze druhých míst. „Děvčata se pilně připravovala do posledního dne před odjezdem, všechny trenérky byly v plném nasazení, aby sestavily tréninkový plán co nejlépe a forma gradovala. Všechny naše závodnice byly na šampionátu poprvé. K závodu jsme přistupovaly s pokorou,“ přidala Sobotková.

Česká reprezentace měla v dějišti velké zastoupení a bylo to znát i na povzbuzování v hale. Každý start byl vyvolán velkým aplausem a skandováním. „Myslím, že na tenhle moment ani jedna z děvčat nikdy nezapomene. To jsou ty chvíle, kdy si všichni uvědomíme, že naše cesta je správná a všechno má svůj vývoj. Svojí pílí se pomalu a jistě posouvat za svým snem v duchu hesla Lví silou,“ řekla trenérka Sokola Poděbrady.

Ze tří startů v medaile proměnily Poděbraďačky všechny tři. A to je parádní výsledek. Sólistka Anna Vaněrková v kategorii juniorů 13 - 15 let musela projít velkou zkouškou. Do finále musela projít přes dvě soutěžní kola, závodnic bylo hodně. Anička vše zvládla a po finále si stoupla na bronzový stupínek. Slzy dojetí nikdo neskrýval a kromě maminky a bratrů byl v hledišti na vnučku pyšný i dědeček s babičkou.

Tým Skotsko, který startuje ve složení Agáta Novotná, Karolína Křižková, Michaele Pospíšilová, Anna Vaněrková, Klaudie Kadlecová a Vanessa Hubalovská si vybojoval nádherné stříbrné medaile v kategorii fitness tým 11 - 13 let.

Tým dospělých děvčat si závod užil naprosto nečekaně. Svůj výkon zlepšovaly od začátku sezony závod po závodu a jejich forma opravdu vygradovala právě na ME. Nádherným výkonem vybojovaly holky bronzové medaile a trenérky na ně nyly náležitě pyšné. Tým Divas startuje ve složení Anežka Pinkasová, Nikola Dobrkovská, Beáta Javůrková, Julie Vrchotová, Barbora Dvořáková a Lucie Janečková. Dvě poslední jmenované letos zvládly i maturitní zkoušky.

„Všechna naše děvčata hnal do cíle mohutný rodičovský fanklub, byl to opravdu skvělý zážitek pro všechny. Nezbývá než pogratulovat k mimořádnému úspěchu a poděkovat všem trenérkám z našeho oddílu, zejména Pavlíně Hlaváčová a Nele Vohradské, které byly v dějišti závodu. Trenérka Betty Kárová je v přípravách na státní zkoušky a vše sledovala na dálku, patří jí také dík za přípravu zejména týmu Divas, které vede již několik let,“ nešetřila chválou Sobotková. „Velký díky patří městu Poděbrady a TJ Sokol Poděbrady za podporu našich závodnic. Vážíme si této podpory, je pro nás samozřejmé že se hrdě hlásíme k Sokolu i městu Poděbrady. Děkujeme alespoň touto cestou. Všechna děvčata včetně trenérek ve městě vyrůstaly a vyrůstají a věříme, že i ony ponesou tento odkaz dál,“ dodala Monika Sobotková.