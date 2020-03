Reprezentační tým horských kol v pondělí 23. března spustil svůj projekt „Trénuj s repre MTB!“. Cílem projektu je nejenom přiblížit trénink vrcholových sportovcům v dnešních složitých dnech, ale především motivovat širokou veřejnost k pravidelné sportovní aktivitě bez ohledu na to, že naše tréninkové podmínky nejsou plnohodnotné a většina z nás je nucena pobývat v domácím prostředí bez možnosti jít si zasportovat ven bez omezení.

Ondřej Cink se zapojil do projektu Trénuj s repre MTB | Foto: Martin Raufer

O co přesně půjde? Každý den v týdnu od 23. do 29. března se na internetových stránkách, Facebooku a Instagramu Reprezentace MTB a Českého svazu cyklistiky objeví krátké video, které natočí některý z předních českých bikerů, ve kterém detailně popíše svůj všední tréninkový den. A tato předloha by měla být zároveň i výzvou, návodem a inspirací pro širokou veřejnost, aby se do tréninku zapojila také.