Napříč všemi kategoriemi vozily poděbradské dívky krásná umístění. „Nejvíc si ceníme startů úplně nejmladších holčiček a zároveň musíme dát klobouk dolů před našimi nejstaršími závodnicemi, které se poprvé vydaly i na tento druh soutěže. Loučíme se se sezonou jen nakrátko, hned 12. září pořádá náš oddíl soutěž pro Český svaz aerobiku v Městské sportovní hale. Moc děkujeme za přízeň a všem přejeme krásné a ničím nerušené léto,“ uvedla Sobotková.

Výsledky ze 3. kola v Náchodě

Kategorie do 6 let: 1. místo Sofie Novotná, 2. místo Tereza Grandischová, 6. místo Nicol Sedláčková, finále Lucie Továrková. V kategorii 7 - 8 let: na 4. místě Klaudie Kadlecová a na 5. místě Julie Vitoušová. V kategroii 9 - 10 let: na 1. místě Míša Pospíšilová, ve finále Vanessa Hubalovská, Kája Veselá a Justýna Fejfarová. V kategorii 11 - 13 let: na 6. místě Anna Vaněrková a ve finále také Agáta Novotná, Marijana Šípková, Tereza Pospíšilová a Eliška Točíková. V kategorii 14 - 18 let si ve finále zacvičila Eliška Hněvsová a Nikola Dobrkovská.