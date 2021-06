Mladší žáci klubu Házená Poděbrady se zúčastnili přípravného turnaje, který pořádala Jiskra Zruč nad Sázavou. Zde se postupně utkali s týmy Sokol Úvaly, Spartak Příbram, Jiskra Zruč nad Sázavou a HC Kolín. „Na začátek je nutno konstatovat, že pro naše družstvo, které je složeno z velké části z dětí z kategorie minižáků, to byla opět velká škola. Tento soutěžní ročník je náš klub speciální už jen proto, že se v této kategorii utkáváme s dětmi, které jsou mnohem zkušenější a také věkově starší, nicméně všichni víme, že každé takové utkání nás do budoucna může jenom posílit. Nicméně trenéři jsou moc rádi, že děti mají zájem se zlepšovat a chtějí se učit nové věci,“ těší trenéra oddílu Tomáše Vejvara.

V prvním utkání s celkem Sokola Úvaly byl zejména v prvním poločase znát na straně Poděbrad velký respekt ze soupeře, když branku soupeře dokázali mladí poděbradští házenkáři ohrozit pouze sporadicky bez většího brankového efektu. Po poločasové přestávce již celý tým hrál jako vyměněný a to jak v obranné, tak útočné fázi. Odměnou jejich snažení bylo dokonce ve druhém poločase vítězství o jednu branku. O góly týmu se postarala hned pětice hráčů, když každý zaznamenal po jedné brance.

Nábor



Také v průběhu měsíce června probíhá celoroční nábor do klubu Házená Poděbrady pro děti od šesti do dvanácti let vždy v úterý a ve čtvrtek od 16 hodin. Více informací můžete získat na webových stránkách a sociální sítích klubu nebo na telefonním čísle 603 343 096.

V dalších zápasech s celky Spartaku Příbram, domácí Jiskry Zruč nad Sázavou a HC Kolín byla hodně znát výšková a fyzická převaha soupeřů, nicméně i tak se mladí Poděbraďáci dokázali v útočné fázi střelecky prosadit. Mezi střelce se dokázali v průběhu turnaje zapsat David Macan 4x, Václav Synek 3x, Filip Málek 3x, Ondřej Beneš 2x, Jakub Procházka 1x, Matěj Beneš 1x, David Matúšek 1x a Šimon Škoch 1x.

Dále na hřišti první zkušenosti sbírali Filip Urbánek a úplný nováček Michal Daněk. V brance se v průběhu celého turnaje neztratili Kryštof Lokajíček a Matěj Beneš, když oba dva brankaři předvedli celou řadu pěkný zákroků.

„Všichni přítomní mladí poděbradští házenkáři jsou na dobré cestě za skvělými výkony, které však můžou přijít pouze ruku v ruce s aktivním přístupem při tréninku,“ uvedl kouč družstva.

„Děkujeme všem, i našim trenérům za vzornou reprezentaci našeho klubu. Rodičům za podporu v hledišti zručského házenkářského areálu,“ dodal trenér Vejvar.

V sobotu 19. června odehrají svůj druhý letošní turnaj miniházené 4+1 opět minižáci a minižačky taktéž ve Zruči nad Sázavou.

A na závěr sezony všechny děti z poděbradského házenkářského klubu čeká opravdový bonbónek a sice v sobotu 26. června účast Prague Open Beach Handball, kde si budou mít možnost poprvé vyzkoušet plážovou házenou.