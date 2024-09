/FOTO/ Poděbradské týmy minižactva se vypravily do sportovní haly v Golčově Jeníkově, kde se premiérově uskutečnilo první kolo podzimní části Středočeské ligy minižactva v miniházené 4+1. Soupeři jim byly týmy Handball clubu Kolín a Sparty Kutná Hora, a ačkoli se jednalo o úvodní zápasy sezony, atmosféra na hřišti byla napjatá, plná energie a bojovnosti.

Dívky v týmu si zaslouží zvláštní pochvalu za svůj herní projev. Předváděly krásně sehrané útočné akce, které často vyústily v precizní zakončení, z čehož měly velkou radost nejen trenéři, ale i přítomní diváci. Rychlá souhra, přehled na hřišti a ochota bojovat o každý míč byly klíčovými faktory, díky kterým se dívky staly oporou týmu. Bylo vidět, že tréninky, na kterých se věnovaly jak technice, tak taktice, přinášejí ovoce.

Chlapci nezaostávali a rovněž předvedli solidní výkon, ať už v obraně nebo v útoku. Zodpovědně plnili pokyny trenérů a mnohdy překvapili soupeře rychlými protiútoky. Byl to právě týmový duch, který zajistil, že každý hráč měl šanci ukázat, co v něm je. Mnoho z nich se také vystřídalo na brankářském postu, což dodalo celému týmu ještě větší dynamiku. To, že trenéři nechali většinu hráčů vyzkoušet si pozici brankáře, podtrhlo důraz na všestranný rozvoj každého jednotlivce.

„Výjimečný moment nastal pro Marušku Hanouskovou, která si v tomto kole odbyla svou herní premiéru. Přestože to byl její první zápas, na hřišti ukázala odhodlání a nebojácnost, což z ní během krátké doby udělalo plnohodnotnou členku týmu. Její výkon naznačil, že s ní trenéři mohou v budoucnu počítat jako s jednou z opor,“ uvedl trenér poděbradského oddílu Tomáš Vejvar.

Celý tým byl pod vedením zkušených trenérů Hanky a Tomáše Vejvarových, kteří nešetřili pochvalou na adresu svých svěřenců. „Vidíme, že děti udělaly velký pokrok od začátku sezony. Jsme spokojeni s jejich přístupem i herním projevem, a hlavně nás těší, jak si to na hřišti užívají,“ uvedli po turnaji. Jejich vedení je založeno nejen na rozvoji technických dovedností, ale i na budování týmového ducha a radosti ze hry, což je pro tuto věkovou kategorii naprosto zásadní.

Poděbradský tým nastoupil v následujícím složení: Marie Hanousková, Alžběta Mrázová, Martina Pokorná, Julie Šmelhausová, Jiřina Žaloudková, David Feher, Albert Chocholáč, Benedikt Kulich, Matyáš Matula a Adam Mickerts.