Jako první ze všech kategorií zahájil jarní část sezony tým starších žákyň poděbradského házenkářského klubu, když zajížděl k úvodnímu kolu Středočeské ligy starších žákyň do Bělé pod Bezdězem. Trenér Tomáš Vejvar měl šťastnou ruku při výběru brankářky. Navrátilová zastoupila brankářku Pýchovou více než dobře.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Středočeský kraj | Video: Deník

Poděbradské dívky měly možnost odehrát celkem tři utkání (hraná 2 x 20 minut), když soupeřkami jim byly týmy LIONS Hostivice, Spartak Příbram a Házená Mělník. „Poděbradské starší žačky chtěly v rámci tohoto turnaje navázat na velmi povedený přípravný turnaj v Turnově, kde odehrály proti těžkým soupeřkám velice zdařilá utkání. Na turnaj byla nominována pouze desetičlenná sestava, když z různých důvodů se turnaje nemohla zúčastnit šestice Adriana Skokanová, Andrea Brožová, Eliška Teperová, Tereza Bártová a Anna Mrázová a Jana Ludmila Pýchová, která jakož to brankařka byla v posledních utkáních pro tým velkou oporou,“ uvedl trenér poděbradského oddílu Tomáš Vejvar. Hned před začátkem turnaje musel trenér určit hráčku, která ji nahradí a měl v celku šťastnou ruku, když do branky do všech utkáních poslal Anetu Navrátilovu. Ta se za svůj předvedený výkon po čas celého turnaje nemusela vůbec stydět.

V prvním utkání narazily poděbradské házenkářky na nováčka letošního ročníku soutěže, tedy družstvo LIONS Hostivice. Hostivické dívky předváděly velice aktivní hru, nicméně poděbradské dívky odehrály zejména v prvním poločase velice vyrovnanou partii. „Všechny určitě zaslouží pochvalu za předvedené výkony v tomto utkání. Konečný výsledek byl v poměru 21:35 ve prospěch Hostivic,“ řekl Vejvar.

Na konci jsme si dali tři góly sami po individuálních chybách, štvalo Murárika

Ve druhém utkání turnaje narazily Poděbraďáčky na družstvo Spartaku Příbram, který disponuje vedle starších a již zkušených hráček také hráčkami, které mají podobné zkušenosti jako poděbradské házenkářky. Tento tým vede tabulku Středočeské ligy starších žákyň. V tomto utkání chtěly poděbradské dívky navázat na poslední dvě utkání s tímto soupeřem, když v přípravě těsně prohrály a v poslední soutěžním utkání tento tým jasně porazily. Soupeřkám chyběly dvě klíčové hráčky, což nebyl případ tohoto utkání. V samotném utkání začala Příbram mnohem lépe, když místy vedla až o pět branek, ale poděbradské žákyně zabraly a utkání herně i výsledkově vyrovnaly. Na začátku druhého poločasu bylo skóre vyrovnané 14:14, a ve 29. minutě dokonce hráčky z lázeňského města také chvíli vedly 21:20. Na konci utkání, však přece jen potvrdily roli favoritek hráčky Spartaku. „Utkání se určitě muselo líbit velkému počtu fanoušku z řad rodičů a fanoušků poděbradských dívek,“ podotkl kouč poděbradského oddílu. Konečný výsledek byl v poměru 23:27 ve prospěch Příbrami.

V posledním utkání turnaje narazily Poděbraďáčky na nejlepší tým loňského ročníku soutěže, družstvo Házená Mělník, který již v průběhu sezony dokázaly dvakrát porazit. Od začátku byla na všech svěřenkyních trenéra Tomáše Vejvara vidět obrovská únava z předchozích utkání. Toho zcela využily mělnické hráčky a v průběhu prvního poločasu si udržovaly až tříbrankový náskok. Poločas vyzněl v poměru 10:8 ve prospěch mělnických holek. Rozdíl dvou branek 13:11 pro Mělnické byl na ukazateli ještě v 7 minutě druhého poločasu. Pak najednou jako byl na hřišti úplně jiný poděbradský tým a šňůrou osmi branek utkání zcela otočil ve svůj prospěch na 19:13.

Slovan Poděbrady se rehabilitoval, Vrdy sestřelil čtyřmi brankami

V průběhu turnaje se v poděbradské brance snažila pivotmanka Aneta Navrátilová, za což zaslouží velkou pochvalu. Z čeho mají trenéři velkou radost, je fakt, že v útočné fázi se střelecky dokázala prosadit osmička poděbradských házenkářek, nejvíce Anežka Thérová dvaceti brankami, dále Elena Káninská (14), Barbora Kosinová (8) Tereza Pospíšilová (7), Eliška Farkačová (6), Nela Helekalová (5), Kristýna Baumgartnerová (2), jednu branku v turnaji vstřelila Lucie Brožová. Dále do turnaje zasáhla Luisa Kociánová, která však kvůli zranění v prvním utkání mohla ostatní dívky pouze povzbuzovat z lavičky.

Další turnaj sehrají poděbradské házenkářky v rámci dalšího kola Středočeské ligy 6. dubna v Kutné Hoře, kde jim budou soupeřkami opět Sokol Bělá a Sparta Kutná Hora.